Россельхозбанк: в ближайшие годы потребление шоколада в России сохранится на уровне 6-7 кг на человека

Смещение спроса в сторону недорогих кондитерских изделий, в первую очередь мучных и сахаристых сладостей, привело к сокращению потребления шоколада в России на более чем 10% в 2020 году до 6 кг на душу населения в год. В ответ на рост издержек, связанных с колебаниями валютных курсов, производители шоколада сократили импорт основного ингредиента — какао-масла — и начали переходить на более дешевые ингредиенты. Такой подход помогает сохранить маржинальность в краткосрочной перспективе, считают аналитики Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка, проведя анализ российского рынка шоколада и кондитерских изделий.

По оценке ЦОЭ, в 2020 г. потребление шоколада и шоколадных изделий в стране сократилось более чем на 10% в годовом выражении — с 7 до 6 кг на душу населения.

"Снижение потребления шоколада в 2020 году объясняется как частичным переключением спроса на более дешевые шоколад содержащие сладости, так и на другие, более питательные продуктовые категории с содержанием муки и сахара", — отметил руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Внутреннее производство шоколада в стране по итогам прошлого года снизилось на 9% — примерно до 1 млн тонн. При этом производители перешли с более дорогих ингредиентов (какао-масло) на более дешевые (какао-бобы). Так, в 2020 году объем импорта какао-масла снизился на 6% до 35 тыс. тонн, а импорт какао-бобов, наоборот, вырос на 6% до 70 тыс. тонн.

"Часть ингредиентов, как, например, какао-масло или какао-бобы, которые являются признаком аутентичности шоколада, не производятся в России и сложнозаменимы в традиционной рецептуре шоколада. Изменение валютных курсов и, как следствие, рост себестоимости шоколадной продукции вынуждает производителей сокращать производство дорогих видов натурального шоколада в пользу более доступных видов изделий с меньшим содержанием шоколада или заменой какао-масла альтернативными видами", — пояснил Андрей Дальнов.

В зависимости от вида кондитерского изделия доля продуктов переработки какао-бобов в сырьевой себестоимости может достигать 80%. Их замена более дешевыми ингредиентами, например, фруктовыми или ореховыми наполнителями, может помочь поддержать рентабельность. Но в долгосрочной перспективе спрос на такие изделия может оказаться нестабильным из-за изменения привычного для потребителя вкуса.

В целом, по мнению экспертов ЦОЭ, российский рынок шоколада и шоколадных изделий в настоящее время насыщен, и не наблюдается оснований для значительного роста в будущем.

"В среднем в ближайшие годы потребление шоколада в России будет находиться в диапазоне 6-7 кг в год на душу населения. Перспективной может стать продуктовая ниша с высоким процентным содержанием какао — более 70%. Спрос на подобную продукцию может вырасти за счет набирающего обороты тренда на здоровый образ жизни", — подытожил Андрей Дальнов.

В то же время, по прогнозам Центра отраслевой экспертизы РСХБ, производство шоколадной продукции на экспорт продолжит увеличиваться. По данным ФТС, поставки шоколадных изданий на зарубежные рынки по итогам 2020 года увеличились на 8% до 300 тыс. тонн. Основными покупателями российской продукции стали Китай и страны СНГ, такие как Казахстан и Белоруссия.

"Производство шоколада — одна из немногих подотраслей АПК, где Россия производит и экспортирует брендированный продукт с добавленной стоимостью из зарубежных ингредиентов, что может стать примером для других секторов сельского хозяйства", — добавил Андрей Дальнов.