В 2021 году социальные предприниматели смогут рассчитывать на гранты до 500 тысяч рублей

В 2021 году расширен перечень мер поддержки социальных предпринимателей. В частности, им будут предоставляться гранты на реализацию проектов в социальной сфере. Конкурсный отбор состоится в июле 2021 года, однако начать подготовку к нему представители этого направления предпринимательской деятельности могут уже сейчас.

Поддержка всех категорий предпринимателей — приоритет в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова. Формирование комфортной среды для развития малого и среднего бизнеса ведется в регионе в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Усилия правительства региона и муниципальных властей должны быть направлены на то, чтобы человек с талантом предпринимательства имел возможность самореализоваться. А значит, и создавать новые рабочие места, новые идеи, коммерческие продукты, технологии и внедрять их в жизнь", — подчеркивал ранее Дмитрий Азаров.

В нашем регионе вопрос развития социального предпринимательства курирует министерство экономического развития и инвестиций во главе с министром Дмитрием Богдановым.

"Чтобы претендовать на грант, представитель социально-ориентированного бизнеса должен до 1 мая подать заявку на включение организации в реестр социальных предпринимателей. Затем необходимо пройти обучение по организации работы и реализации проектов в сфере социального предпринимательства. Третьим этапом станет подача заявки на получение гранта — это нужно сделать после 10 июля. Вся необходимая информация размещается на сайте нашего министерства и на портале mybiz63.ru", — рассказал об условиях отбора Дмитрий Богданов.

Получатели грантов на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства будут определяться в ходе конкурсного отбора. Размер гранта составляет от 100 до 500 тысяч рублей. Средства будут предоставляться единовременно в полном объеме. Основное условие — софинансирование предпринимателем не менее 50% расходов на реализацию проекта от общего объема запланированных затрат.

Получатели гранта смогут направить средства на аренду и ремонт нежилого помещения, предназначенного для реализации проекта, приобретение или аренду оборудования, выплаты по передаче прав на франшизу, оформление результатов интеллектуальной деятельности, приобретение сырья, расходных материалов, комплектующих, необходимых для производства продукции, и другие цели.

Не допускается использование гранта на оплату налоговых и других платежей, займов и кредитов. По всем вопросам, связанным с получением статуса социального предприятия или участия в конкурсе грантов, можно обратиться к консультантам по телефону "горячей линии": 8-800-300-63-63.