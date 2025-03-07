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Государство и Бизнес Экономическая политика

Правительство утвердило зону строительства новых заводов в Самаре

САМАРА. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава регионального правительства Михаил Смирнов подписал постановление о создании индустриального парка "Самара". Об этом первый вице-губернатор сообщил в своем телеграм-канале.

Фото: ©РИА Новости / Александр Кондратюк

Создание индустриального парка обсуждается уже несколько лет. Он будет расположен на участке площадью более 200 га за ТЦ "Мега", между Крутыми Ключами и поселком Козелки, восточнее ж/д станции "Шведская слобода". За счет привлечения резидентов, которые будут открывать новые производства и заводы, планируется создание более 3200 рабочих мест.

"Работа по формированию и развитию особых экономических зон и промышленных парков давно считается сильной стороной экономического блока правительства Самарской области, спрос на размещение резидентов часто превышает предложение. Это направление всегда в зоне особого внимания губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева и вице-губернатора Антона Андреевича Емельяненко. Инфраструктурный блок совместно с администрацией города Самары традиционно активно возьмется за обеспечение территории необходимыми коммуникациями", - отметил Михаил Смирнов.

По его словам, деятельность будущих резидентов индустриального парка вызовет не менее 750 млн рублей ежегодных налоговых поступлений в консолидированный региональный бюджет.

В Самарской области уже есть несколько аналогичных площадок: "Преображенка" и "Преображенка 2", "Чапаевск", "Новосемейкино" и ОЭЗ "Тольятти". Для резидентов действуют налоговые льготы.

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