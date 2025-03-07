Правительство утвердило зону строительства новых заводов в Самаре

Глава регионального правительства Михаил Смирнов подписал постановление о создании индустриального парка "Самара". Об этом первый вице-губернатор сообщил в своем телеграм-канале.
Создание индустриального парка обсуждается уже несколько лет. Он будет расположен на участке площадью более 200 га за ТЦ "Мега", между Крутыми Ключами и поселком Козелки, восточнее ж/д станции "Шведская слобода". За счет привлечения резидентов, которые будут открывать новые производства и заводы, планируется создание более 3200 рабочих мест.
"Работа по формированию и развитию особых экономических зон и промышленных парков давно считается сильной стороной экономического блока правительства Самарской области, спрос на размещение резидентов часто превышает предложение. Это направление всегда в зоне особого внимания губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева и вице-губернатора Антона Андреевича Емельяненко. Инфраструктурный блок совместно с администрацией города Самары традиционно активно возьмется за обеспечение территории необходимыми коммуникациями", - отметил Михаил Смирнов.
По его словам, деятельность будущих резидентов индустриального парка вызовет не менее 750 млн рублей ежегодных налоговых поступлений в консолидированный региональный бюджет.
В Самарской области уже есть несколько аналогичных площадок: "Преображенка" и "Преображенка 2", "Чапаевск", "Новосемейкино" и ОЭЗ "Тольятти". Для резидентов действуют налоговые льготы.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?