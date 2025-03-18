В Тольятти при поддержке ФРП построят производство генераторов для Lada

Более 560 млн рублей предоставит федеральный Фонд развития промышленности на создание производства автомобильных генераторов для Lada. Производство разместится в Тольятти. Средства пойдут на создание в Тольятти производства автомобильных генераторов для Lada Vesta, Granta и Largus.

Инициатором строительства нового автокомпонентного завода выступает российская компания "Автоприбор Искра". Общие инвестиции в проект превысят 760 млн рублей.

"Создание еще одного современного, высокотехнологичного производства — это рабочие места для жителей Тольятти с достойной оплатой и комфортными условиями труда, налоги на развитие социальной сферы, локализация производства и еще один шаг к технологической независимости нашей страны", — сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

На средства займа компания приобретет и запустит сборочные линии для производства роторов, статоров, линии финальной сборки генераторов, а также оборудование для тестирования и контроля качества продукции.

"Заем ФРП позволит создать самое современное в России производство генераторов с точки зрения автоматизации процессов. Это обеспечит высокий уровень точности и качества сборки, соответственно, и высокий уровень надежности отечественного генератора. Мы сможем создать высокотехнологичные рабочие места и на этой базе продолжим работу по последующей локализации 6-фазных генераторов с повышенной удельной мощностью до 78%", — прокомментировал исполнительный директор "НПК Автоприбор Искра" Илья Рябинин.

Он также подчеркнул, что впервые для локального производства в генераторе будут применены диоды с улучшенными характеристиками, щеточный узел с высокой износостойкостью и шкив с обгонной муфтой. Такие технологические решения позволят конкурировать с самыми современными импортными изделиями.

После выхода на полную мощность "НПК Автоприбор Искра" намерена поставлять "АВТОВАЗу" до 480 тыс. генераторов в год, из которых 190 тыс. предназначены для сборки Lada Vesta, 154 тыс. — для Granta и 136 тыс. — для Largus. При этом мощности нового производства позволят выпускать 500 тыс. изделий ежегодно.

Как ранее заявлял губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, в 2024 году АвтоВАЗ выпустил 525 тысяч автомобилей, и сегодня команда региона работает над укреплением позиций автопрома.

Новое изделие уже прошло необходимые испытания, в том числе на площадке "АвтоВАЗа". Генератор соответствует всем требованиям автопроизводителя, а также демонстрирует высокие рабочие характеристики, обеспечивая гарантийный срок эксплуатации в 100 тыс. км пробега при общем сроке службы в 360 тыс. км. При производстве генераторов будут использоваться инновационные конструкторские и технологические решения, а также современные износостойкие материалы.

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.