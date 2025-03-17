Участникам "Школы мэров" рассказали о привлечении инвесторов в Самарскую область

В пятницу, 14 марта, на площадке технопарка "Жигулевская долина" в Тольятти состоялся завершающий день "Школы мэров" — программы развития муниципального кадрового управленческого резерва, организованной Высшей школы государственного управления Президентской академии.

В течение нескольких дней представители муниципалитетов разных регионов страны изучали вопросы экономики и финансов муниципалитетов на примере Самарской области. Программа "Школа мэров" разработана по поручению Президента Владимира Путина.

"В Самаре есть чему учиться — это очевидно. Самара — очень большой регион, индустриальный. И, по сути, Самара — это такая маленькая модель нашей страны, потому что здесь есть все — нефтегаз, отрасли промышленности базовые, сильные — такие, как химия, авиа и космос. И при этом есть новые отрасли", — отмечал губернатор Вячеслав Федорищев, приветствуя участников на самарской земле.

В ходе финального дня программы, который прошел в Тольятти, представители регионов посетили АВТОВАЗ и особую экономическую зону. Участники также узнали о региональной системе поддержки инновационного бизнеса, в том числе о возможностях "Жигулевской долины" для стартапов и технологических компаний.

Механизмы и инструменты работы с инвесторами обсудили в ходе открытого диалога на площадке технопарка "Жигулевская долина".

"Очень важно, что организаторы программы нас собирают со всей страны, и мы можем поделиться опытом, обсудить злободневные вопросы, узнать, как один и тот же вопрос решается в разных регионах. Информация и знания — самый ценный капитал. И, конечно, спасибо Самарской области за столь теплый прием", — отметил Леонид Родионов, глава Балаковского муниципального образования Саратовской области.

О привлечении частных инвестиций и механизмах, которые для этого применяются, рассказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. Он представил возможности и результаты работы инвестплощадок, а также привел несколько примеров привлечения в регион крупных инвесторов.

"Для нас очень почетно и ответственно принимать столь серьезную программу подготовки действующих и будущих руководителей городов. Мы постарались организовать тольяттинский день "Школы мэров" таким образом, чтобы это было максимально интересно и динамично. Поделились с участниками своими инструментами работы с инвесторами. Активная обратная связь, большое количество вопросов показали, что информация была актуальная и полезная", — пояснил Дмитрий Богданов.

Опыт Самарской области интересен многим субъектам — представители регионов задавали большое количество вопросов руководителю минэкономразвития. Они были связаны с привлечением бизнеса на отдаленные от промышленных центров территории, об инструментах поддержки экспортёров, социальной ответственности инвесторов и многом другом.

"Самарская область и Пермский край — похожи и по структуре экономики, и по численности населения. Поэтому те практики и тот опыт, которые нам презентовали, будут точно полезны. Нам интересны инструменты в сфере сохранения культурного наследия — обсудили эти вопросы с коллегами из Самары. Огромного уважения заслуживает внимание руководства региона к развитию современных технологий в школьном образовании, привлечению школ к работе с электроникой, беспилотных авиационных систем", — отметила Екатерина Мальцева, заместитель главы администрации г. о.Пермь.

В обсуждении также приняли участие представители компаний-инвесторов, разместивших свои производства в Тольятти. Они рассказали о том, почему выбрали Самарскую область для развития бизнеса.

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.