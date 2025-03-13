Делегации Республики Узбекистан презентовали инновационный потенциал Самарской области

В Самарской области с рабочим визитом находится делегация из Узбекистана во главе с заместителем министра инвестиций, промышленности и торговли Хуррамом Тешабаевым. В ее состав вошли представители ключевых министерств республики, крупных ассоциаций и организаций.

Центральным событием визита стала встреча главы дружественного государства с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Стороны обсудили дальнейшее развитие и углубление двустороннего партнерства. Глава региона особо подчеркнул значимость тесных, партнерских связей с Узбекистаном, отметив, что месяц назад, находясь в республике в составе российской делегации, обсуждал с Президентом Узбекистана перспективы взаимовыгодного сотрудничества и обмена опытом.

"Программа работы вашей делегации достаточно насыщенная. Знаю, что вы успели познакомиться со многими направлениями и отраслями развития Самарской области. Мы, конечно же, руководствуемся примером стратегического партнерства и добрососедства, который демонстрируют наши лидеры — Президенты России и Узбекистана", — приветствовал участников делегации глава Самарской области Вячеслав Федорищев.

Узбекистан является стратегически важным торгово-экономическим партнером Самарской области. За последние годы взаимоотношения между сторонами значительно укрепились, в том числе благодаря активному участию в международных выставках и организации деловых миссий. В ходе встречи стороны рассмотрели ключевые направления сотрудничества, в том числе в сфере агропромышленного комплекса и новых отраслях экономики.

С инновационным потенциалом региона гости познакомились в ходе визита в технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина". Резидентами площадки являются 312 малых и средних технологических компаний. Среди приоритетных направлений их работы — информационные технологии и искусственный интеллект, химия и новые материалы, биотехнологии и медицина, энергоэффективность и энергосбережение и другие.

"Самарской области есть, чем поделиться с коллегами из Республики Узбекистан. "Жигулевская долина" ежегодно входит в тройку лучших технопарков страны, подтверждая высокий уровень своей эффективности. Созданная здесь инфраструктура отвечает потребностям высокотехнологичных компаний. И конечно, мы готовы перенимать успешные практики в сфере инновационного развития, налаживать диалог с технопарками узбекской стороны", — сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Заместитель директора "Жигулевской долины" Игорь Смирнов представил узбекской делегации структуру и деятельность площадки. "Жигулевская долина" является региональным оператором Фонда "Сколково", региональным оператором АНО "Агентство по технологическому развитию", членом Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России. На базе технопарка работает региональное представительство Фонда содействия инновациям.

Представители Узбекистана посетили ключевые площадки технопарка, в том числе Региональный центр инжиниринга (РЦИ), который входит в тройку самых успешных центров компетенций России.

"Мы решаем конкретные инжиниринговые задачи, которые не могут быть решены производственными предприятиями малого и среднего бизнеса самостоятельно. Гостям из Узбекистана мы показали оборудование для измерения, для сканирования, направления, связанные с реверс-инжинирингом, наиболее востребованные в настоящее время. У коллег это вызвало живой интерес", — пояснил руководитель Регионального центра инжиниринга Сергей Ганин.

По итогам визита участники бизнес-миссии и представители "Жигулевской долины" обсудили вопросы укрепления двусторонних контактов.

"Для технопарка важно взаимовыгодное сотрудничество, — добавил Игорь Смирнов. — Мы заинтересованы, чтобы компании из других регионов, из других стран приезжали к нам, размещались в "Жигулевской долине" и организовывали здесь свои центры. Не менее важен и более плотный контакт резидентов "Жигулевской долины" с резидентами промплощадок, которые расположены в Узбекистане. Взаимный интерес есть. Любой опыт международного сотрудничества — большой плюс для наших резидентов", — отметил он.

Среди возможных направлений партнерства он отметил IT-сегмент, проекты в сфере энергоэффективности и энергосбережения и ряд других технологичных сфер.

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.