Кооперация и сбыт: малый бизнес Самарской области налаживает партнерство с промышленными гигантами

На площадке регионального центра "Мой бизнес" прошла первая в этом году ярмарка кооперации и сбыта, призванная помочь представителям малого и среднего бизнеса наладить партнерские связи с ведущими промышленными предприятиями Самарской области. В этот раз представители МСП узнали о возможностях сотрудничества с АО "Транснефть-Приволга".
Решение об организации площадок для диалога потенциальных поставщиков и заказчиков принял губернатор Вячеслав Федорищев на одной из встреч с бизнес-сообществом региона. Организатором события выступают минэкономразвития и минпромторг Самарской области.
"Ярмарки коопераций уже на регулярной основе мы проводим как в центре "Мой бизнес", так и на площадках индустриальных партнеров. В 2024 году мы провели девять ярмарок кооперации, участниками которых стали более чем 300 предприятий малого и среднего бизнеса. Предприниматели здесь могут напрямую узнать о запросах и потребностях предприятия, предложить свои услуги, обсудить условия сотрудничества и договориться о дальнейшем взаимодействии", - перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Для промышленных гигантов ярмарки - это способ найти надежных местных поставщиков из числа местных производителей. Свою продукцию и услуги потенциальному заказчику показали более чем 40 самарских предприятий малого и среднего бизнеса.
"Считаю, что такие мероприятия важны и нужны, чтобы местные производители, подрядчики могли начать взаимодействовать напрямую с крупными корпорациями. Я лично задал представителю компании "Транснефть-Приволга" интересующий меня вопрос, мы обменялись контактами, надеюсь, это приведет к конкретным результатам", - рассказал об итогах встречи региональный представитель компании "ФН Системы" Сергей Иванов.
Ярмарки поставщиков проводятся по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика", чтобы помогать кооперации субъектов МСП и крупного бизнеса.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?