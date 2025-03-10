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Кооперация и сбыт: малый бизнес Самарской области налаживает партнерство с промышленными гигантами

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На площадке регионального центра "Мой бизнес" прошла первая в этом году ярмарка кооперации и сбыта, призванная помочь представителям малого и среднего бизнеса наладить партнерские связи с ведущими промышленными предприятиями Самарской области. В этот раз представители МСП узнали о возможностях сотрудничества с АО "Транснефть-Приволга".

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Решение об организации площадок для диалога потенциальных поставщиков и заказчиков принял губернатор Вячеслав Федорищев на одной из встреч с бизнес-сообществом региона. Организатором события выступают минэкономразвития и минпромторг Самарской области.

"Ярмарки коопераций уже на регулярной основе мы проводим как в центре "Мой бизнес", так и на площадках индустриальных партнеров. В 2024 году мы провели девять ярмарок кооперации, участниками которых стали более чем 300 предприятий малого и среднего бизнеса. Предприниматели здесь могут напрямую узнать о запросах и потребностях предприятия, предложить свои услуги, обсудить условия сотрудничества и договориться о дальнейшем взаимодействии", - перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Для промышленных гигантов ярмарки - это способ найти надежных местных поставщиков из числа местных производителей. Свою продукцию и услуги потенциальному заказчику показали более чем 40 самарских предприятий малого и среднего бизнеса.

"Считаю, что такие мероприятия важны и нужны, чтобы местные производители, подрядчики могли начать взаимодействовать напрямую с крупными корпорациями. Я лично задал представителю компании "Транснефть-Приволга" интересующий меня вопрос, мы обменялись контактами, надеюсь, это приведет к конкретным результатам", - рассказал об итогах встречи региональный представитель компании "ФН Системы" Сергей Иванов.

Ярмарки поставщиков проводятся по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика", чтобы помогать кооперации субъектов МСП и крупного бизнеса.

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