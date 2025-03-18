Тольяттинская сеть стоматологий развивается с господдержкой

Региональные предприниматели активно используют все действующие возможности господдержки для развития своего дела. Руководство сети клиник "32 Карата" обратилось за финансовой поддержкой в Гарантийный фонд Самарской области для приобретения современного медицинского оборудования.

Первая клиника сети была открыта в 2004 году врачами-стоматологами Алексеем и Верой Лобановыми в Тольятти. Сеть расширялась, и в 2014 году было принято решение об открытии клиники "32 Карата-Медицина", а в 2023 — открыта стоматология полного цикла в Москве.

"Мы хотим, чтобы люди получали комплексную помощь. А так как в организме всё взаимосвязано, то было принято решение о развитии многопрофильного и высокотехнологичного центра, — рассказывает управляющий сети клиник Александр Галиуллин.

Сейчас сеть включает в себя четыре клиники в Тольятти и одну в Москве, а общее число сотрудников составляет около 100 человек. Компания является резидентом технопарка "Жигулевская долина", и активно внедряет современные технологии.

Например, специалисты используют в своей работе искусственный интеллект Diagnocat, что позволяет анализировать данные пациента и вырабатывать точный план лечения. Еще одна высокотехнологичная услуга — "лечение во сне", которая позволяет пациентам преодолеть сильную тревогу или страх, а также подходит пациентам с ограничениями по здоровью и детям.

Учредители сети клиник убеждены, что идти в ногу со временем невозможно без современного, технологичного оборудования. Здесь большую помощь предпринимателям оказывает Гарантийный фонд Самарской области.

"Неоднократно пользовались льготными займами ГФСО — на полученные средства приобрели современное медицинское оборудование. Мы часто посещаем отраслевые выставки, где ищем эффективные, инновационные модели оборудования, и внедряем их в наших клиниках. С низкими процентными ставками лучшие технологии отрасли становятся доступны для нас, а значит и для наших пациентов", — добавил Александр Галиуллин.

Развитие инструментов льготной финансовой поддержки бизнеса и создание комфортного делового климата в регионе — важные задачи в работе областного правительства, которые реализуются по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

"Финансовые продукты Гарантийного фонда позволяют бизнесу реализовать свои планы с минимальной нагрузкой, благодаря льготным ставкам. По итогам прошлого года ГФСО помог предпринимателям привлечь более 2,3 млрд рублей. Мы комплексно подходим к поддержке бизнеса и приглашаем активно использовать существующие возможности", — сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В Гарантийном фонде готовы поддержать как начинающих, так и опытных предпринимателей. Ставка по финансовым программам ГФСО составляет от 1% до 12%. Институт развития работает на площадке регионального центра "Мой бизнес", по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211.