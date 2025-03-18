16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттинская сеть стоматологий развивается с господдержкой Участникам "Школы мэров" рассказали о привлечении инвесторов в Самарскую область В Самаре суд арестовал снесенные американские горки Делегации Республики Узбекистан презентовали инновационный потенциал Самарской области Прокуратура потребовала снести коттедж Алексея Шаповалова на Барбошиной поляне

Государство и Бизнес Экономическая политика

Тольяттинская сеть стоматологий развивается с господдержкой

ТОЛЬЯТТИ. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 22
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Региональные предприниматели активно используют все действующие возможности господдержки для развития своего дела. Руководство сети клиник "32 Карата" обратилось за финансовой поддержкой в Гарантийный фонд Самарской области для приобретения современного медицинского оборудования.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Первая клиника сети была открыта в 2004 году врачами-стоматологами Алексеем и Верой Лобановыми в Тольятти. Сеть расширялась, и в 2014 году было принято решение об открытии клиники "32 Карата-Медицина", а в 2023 — открыта стоматология полного цикла в Москве.

"Мы хотим, чтобы люди получали комплексную помощь. А так как в организме всё взаимосвязано, то было принято решение о развитии многопрофильного и высокотехнологичного центра, — рассказывает управляющий сети клиник Александр Галиуллин.

Сейчас сеть включает в себя четыре клиники в Тольятти и одну в Москве, а общее число сотрудников составляет около 100 человек. Компания является резидентом технопарка "Жигулевская долина", и активно внедряет современные технологии.

Например, специалисты используют в своей работе искусственный интеллект Diagnocat, что позволяет анализировать данные пациента и вырабатывать точный план лечения. Еще одна высокотехнологичная услуга — "лечение во сне", которая позволяет пациентам преодолеть сильную тревогу или страх, а также подходит пациентам с ограничениями по здоровью и детям.

Учредители сети клиник убеждены, что идти в ногу со временем невозможно без современного, технологичного оборудования. Здесь большую помощь предпринимателям оказывает Гарантийный фонд Самарской области.

"Неоднократно пользовались льготными займами ГФСО — на полученные средства приобрели современное медицинское оборудование. Мы часто посещаем отраслевые выставки, где ищем эффективные, инновационные модели оборудования, и внедряем их в наших клиниках. С низкими процентными ставками лучшие технологии отрасли становятся доступны для нас, а значит и для наших пациентов", — добавил Александр Галиуллин.

Развитие инструментов льготной финансовой поддержки бизнеса и создание комфортного делового климата в регионе — важные задачи в работе областного правительства, которые реализуются по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

"Финансовые продукты Гарантийного фонда позволяют бизнесу реализовать свои планы с минимальной нагрузкой, благодаря льготным ставкам. По итогам прошлого года ГФСО помог предпринимателям привлечь более 2,3 млрд рублей. Мы комплексно подходим к поддержке бизнеса и приглашаем активно использовать существующие возможности", — сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В Гарантийном фонде готовы поддержать как начинающих, так и опытных предпринимателей. Ставка по финансовым программам ГФСО составляет от 1% до 12%. Институт развития работает на площадке регионального центра "Мой бизнес", по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211.

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6