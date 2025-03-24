Инвестиции в основной капитал в Самарской области превысили 560 млрд рублей

За 2024 год инвесторы вложили в основной капитал в Самарской области 568,6 млрд рублей. Это на 45,9 млрд рублей больше, чем в 2023 году. Сумма прироста сопоставима со строительством дополнительно 10 крупных современных производств.

В прошлом году в свое развитие активно инвестировали и действующие предприятия, и новые инвесторы на специальных инвестиционных площадках. Более трети всего объема инвестиций направлены в обрабатывающие производства. Объем вложений в эту отрасль увеличился на 7% по сравнению с 2023 годом. Высокий уровень инвестиций зафиксирован в сферах транспортировки и хранения, добычи полезных ископаемых, энергетики и сельского хозяйства. В прошлом году активнее инвестировал малый и средний бизнес — по итогам прошлого года их вложения выросли на 7,1%.

"Нам нужно выполнить поставленную Президентом задачу и обеспечить к 2030 году рост инвестиционной активности не менее чем на 60% по сравнению с предыдущим периодом. Всего за ближайшие 5 лет планируем привлечь до 4 трлн рублей инвестиций в регион", — отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

Напомним, что по итогам 2023 год инвестиции в основной капитал составили 516,6 млрд рублей. По сравнению с 2018 годом, когда объем инвестиций в основной капитал не превышал 265 млрд рублей, инвестиции выросли более, чем в 2 раза.

В общем объеме инвестиций по итогам 2024 года значительно выросла доля внебюджетных источников — бизнес активно вкладывается в развитие региона и использует все возможности, созданные здесь для развития. По этому показателю регион занял 2 место в ПФО.

"Инвестиции бизнеса позволяют региону создавать рабочие места, привлекать в регион новые компетенции, развивать новые сектора экономики, формировать дополнительную налоговую базу, за счет чего обеспечивать соцгарантии, строить новые социальные объекты и общественные пространства, формировать достойное качество жизни наших граждан", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В 2024 году бизнес активно инвестировал в сферы производства строительных материалов, фармацевтики, транспорта, пищепрома, туризма, химии, логистики и др.

Наиболее крупные проекты реализуются в химической промышленности, автомобилестроении, аэрокосмическом кластере, пищевой промышленности, логистике, сельском хозяйстве, фармацевтике. В 2024 году удалось превысить рекорды прошлых лет по запуску инвестпроектов — за счет и с привлечением внебюджетных источников введено 34 объекта.

Самарская область занимает 12-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России, входит в тройку регионов-лидеров по уровню инновационной активности организаций. Технопарк "Жигулевская долина" входит в тройку лучших среди российских технопарков, ОЭЗ "Тольятти" также входит в ТОП-3 наиболее привлекательных инвестплощадок страны, занимая третью строчку рейтинга Минэкономразвития России.

Развиваются индустриальные и логистические парки. Недавно принято решение о создании еще одной площадки на севере областной столицы — парк "Самара" будет специализироваться на проектах в сфере промышленности. Принято решение о развитии 3 и 4 очередей особой экономической зоны.

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.