Самарская область вошла в ТОП-3 регионов по привлечению финансирования в туристический бизнес

Малые и средние предприятия России, работающие в сфере туризма, привлекли по итогам 2024 года при помощи МСП Банка, дочерней организации Корпорации МСП, 3,1 млрд рублей на развитие бизнес-деятельности. Это почти в 2 раза больше, чем по итогам 2023 года. Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров по объему привлекаемого финансирования. Объем поддержки самарских предприятий составил 176 млн рублей.

"Сегодня мы видим, как растет спрос на внутренний туризм, а вместе с ним растет привлекательность региона. Предпринимателям с проектами в сфере туризма мы готовы подобрать меры финансовой поддержки, льготный налоговый режим, помочь в привлечении федеральных инструментов, а также и сопроводить на всех этапах реализации их планов", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Наибольшее количество проектов из сферы туризма, которые реализуются при поддержке МСП Банка, связаны со строительством и реконструкцией гостиниц, развитием ресторанного бизнеса, а также относятся к организации спортивного и развлекательного отдыха.

"Развитие внутреннего туризма невозможно без участия малого и среднего бизнеса. Сегодня пользователям цифровой платформы МСП.РФ доступно более 70 мер финансовой и нефинансовой поддержки для этой отрасли федерального и регионального уровня. Одним из наиболее востребованных финансовых механизмов развития являются "зонтичные" поручительства для компаний МСП, специализирующихся на строительстве и модернизации гостиниц", — прокомментировал генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич.

Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика". Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону горячей линии 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.