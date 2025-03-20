Самарская область вошла в ТОП-3 регионов по привлечению финансирования в туристический бизнес

Малые и средние предприятия России, работающие в сфере туризма, привлекли по итогам 2024 года при помощи МСП Банка, дочерней организации Корпорации МСП, 3,1 млрд рублей на развитие бизнес-деятельности. Это почти в 2 раза больше, чем по итогам 2023 года. Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров по объему привлекаемого финансирования. Объем поддержки самарских предприятий составил 176 млн рублей.
"Сегодня мы видим, как растет спрос на внутренний туризм, а вместе с ним растет привлекательность региона. Предпринимателям с проектами в сфере туризма мы готовы подобрать меры финансовой поддержки, льготный налоговый режим, помочь в привлечении федеральных инструментов, а также и сопроводить на всех этапах реализации их планов", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Наибольшее количество проектов из сферы туризма, которые реализуются при поддержке МСП Банка, связаны со строительством и реконструкцией гостиниц, развитием ресторанного бизнеса, а также относятся к организации спортивного и развлекательного отдыха.
"Развитие внутреннего туризма невозможно без участия малого и среднего бизнеса. Сегодня пользователям цифровой платформы МСП.РФ доступно более 70 мер финансовой и нефинансовой поддержки для этой отрасли федерального и регионального уровня. Одним из наиболее востребованных финансовых механизмов развития являются "зонтичные" поручительства для компаний МСП, специализирующихся на строительстве и модернизации гостиниц", — прокомментировал генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич.
Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика". Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону горячей линии 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?