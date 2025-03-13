Резиденты ОЭЗ "Тольятти" наращивают инвестиции в свои производства

Особая экономическая зона "Тольятти" — территория, позволяющая бизнесу в короткие сроки и на льготных условиях запускать новые производства. Инвесторам доступны готовые земельные участки с готовыми инженерными сетями и всей необходимой инфраструктурой, налоговые и таможенные льготы, сопровождение со стороны управляющей компании ОЭЗ. Такой подход позволяет инвестору экономить до 30% капитальных затрат на строительстве.

Сама ОЭЗ входит в число самых эффективных инвестиционных площадок страны — по итогам 2024 года ОЭЗ Самарской области заняла третью строчку VIII Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России.

Резидентами главной региональной инвестплощадки сегодня являются 39 российских и зарубежных компаний. По итогам 2024 года инвесторы вложили в свои проекты 16 млрд рублей — это на 41% больше, чем годом ранее. Более чем в 2 раза выросла выручка компаний и превысила 30 млрд рублей.

Новые резиденты, которые зашли в ОЭЗ в 2024 году, планируют построить производства оборудования для сферы альтернативной энергетики, пенополиуретанового наполнителя для автомобильных сидений, а также светотехнических изделий и узлов из пластмасс для сферы автопрома.

"Мы рассчитываем, что до конца 2027 года количество резидентов площадки достигнет 44 компаний, объем вложенных инвестиций составит около 60 млрд рублей, а количество созданных рабочих мест превысит 5 тысяч", — перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Не только автокомпоненты

Одной из задач создания особой экономической зоны в 2010 году была диверсификация экономики Тольятти, традиционно ориентированной на автопром.

Сегодня ОЭЗ — это многоотраслевая инвестплощадка, здесь динамично развиваются несколько сфер промышленности. Одна из них — фармацевтическая — представленная заметными игроками российского рынка.

Сразу три производства на площадке ОЭЗ разместила жигулевская ГК "Озон Фармацевтика", которая представлена во всех фармацевтических нишах и входит в число лидеров российской фарминдустрии.

ООО "Озон Фарм" стала резидентом ОЭЗ в 2014 году. В настоящее время это действующее производство, выпускающее готовые лекарства для рынка региона и всей страны. Инвестор вложил в строительство завода 5 млрд рублей, создал более 500 новых рабочих мест.

Более 5 млрд рублей составили инвестиции в производство лекарственных средств полного цикла "Мабскейл". Компания специализируется на биотехнологиях и в настоящее время готовится к старту промышленного производства первых биотехнологических препаратов. В начале марта здесь завершили монтаж оборудования на линии производства активных фармацевтических субстанций. Усиление мощностей позволит предприятию ежегодно выпускать до 1 млн флаконов сухих препаратов, 5 млн одноразовых инъекционных систем и более 4 млн флаконов стерильных растворов.

"Мы впервые обозначили свой интерес к биотехнологиям в 2015 году. До 2019 года в особой экономической зоне "Тольятти" велось строительство производственного комплекса "Мабскейл", тогда же наш первый биосимиляр вошел в I фазу клинических исследований. Сегодня мы выходим на финальную стадию подготовки к производству промышленного масштаба", — рассказал Александр Петров, к. м. н., заместитель генерального директора "Мабскейл" по разработке.

Еще один завод группы компаний — "Озон Медика" — находится в стадии активного строительства.

К запуску готовится предприятие компании "ПОЛИФАРМ", которое будет производить вспомогательные компоненты для создания лекарств. Резидент уже инвестировал в создание производства 337 млн рублей.

Действующим участником фармацевтического кластера ОЭЗ также является Самарский завод медицинских изделий, одно из самых крупных предприятий России по производству нитриловых перчаток.

Правильное питание

Еще одно перспективное направление развития ОЭЗ "Тольятти" — пищевая промышленность. В 2023 году здесь состоялся запуск Тольяттинского комбината пищевых продуктов. Инвестор построил завод за полтора года, оснастил его современными высокопроизводительными мощностями по комплексной очистке и фасовке масел. Комбинат рассчитан на переработку 600 тыс. тонн масличных в год — это подсолнечник, рапс и лен.

Сумма инвестиций в первый этап проекта составила 15 млрд рублей. Запуск комбината обеспечил создание более 700 рабочих мест. Первой продукцией ТКПП стало подсолнечное масло "Слобода". Совокупная мощность ТКПП по очистке и фасовке масла составляет 250 тыс. тонн в год.

"Мы сопровождали этот масштабный проект на каждом этапе его реализации, вместе с инвестором делали все для его быстрого запуска. Новый комбинат пищевых продуктов сделает свой заметный вклад в развитие экономики региона: это рабочие места, качественные продукты питания, а также дополнительные возможности для сельхозтоваропроизводителей, среди которых надежное партнерство и хорошие цены на сырье", — пояснил Дмитрий Богданов.

К скорому запуску готовится предприятие специальных и диетических продуктов питания компании "ПК "Фитнес-Фуд". Известный производитель протеиновых десертов уже вложил в свое производство 2,4 млрд рублей.

Создают очередь

Рост объема инвестиций позволяет предприятиям быстрее запускать производственные процессы и выходить на проектные мощности. Резиденты ОЭЗ также выпускают сжиженный природный газ, перерабатывают металлы, а также макулатуру с последующим производством из нее новых изделий, производят автокомпоненты.

В планах правительства региона — запустить третью очередь в 2026 году и начать проектирование четвертой очереди особой экономической зоны. Такое поручение дал команде минэкономразвития региона губернатор Вячеслав Федорищев. "В 2025 году планируем запустить здесь пять производств. Параллельно ведем переговоры с новыми инвесторами. Приоритет — высокотехнологичным проектам", — отмечал ранее глава Самарской области.

ОЭЗ "Тольятти" лидирует среди других аналогичных площадок страны по количеству созданных рабочих мест. В рейтинге Минэкономразвития России ОЭЗ "Тольятти" занимает шестую строчку — в 2023 году резиденты создали 680 новых рабочих мест дли жителей региона. Самый заметный вклад внесли "Тольяттинский комбинат пищевых продуктов", "Формат экологичные решения", "Эдша Тольятти", "Гумма Лайн", "ИнтЭксПласт", "Метсервис Поволжье" и другие.

Одним из главных конкурентных преимуществ тольяттинской ОЭЗ является наличие железной дороги, созданной по концессионному соглашению с ОАО "РЖД". Возможность отгрузки продукции по железной дороге позволила привлечь в Самарскую область сразу несколько крупных инвесторов. Одним из них стал ООО "ММК-ПЛЦ-Тольятти" — производственно-логистический центр Магнитогорского металлургического комбината

Успешный опыт Самарской области стал первой подобной концессией в стране и позволил другим регионам действовать по такому же механизму.

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