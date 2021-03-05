Дмитрий Азаров вручил государственные награды накануне 8 марта

В преддверии международного женского дня губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил государственные награды женщинам, которые добились успехов в самых разных отраслях: юриспруденции, медицине, творчестве, образовании, науке.

Глава региона подчеркнул, что именно благодаря добросовестному труду, активности, неравнодушию, профессионализму присутствующих в зале Самарская область возвращает себе статус региона-лидера.

"Именно вы закладываете прочный фундамент для наших сегодняшних и будущих достижений, создаете основу для дальнейшего развития и процветания губернии, — акцентировал внимание Дмитрий Азаров. — 2020 год стал годом серьезных испытаний, проверки на прочность. Сегодня я могу сказать, что эти испытания мы прошли достойно. Несмотря на беспрецедентные трудности, нам удалось удержать ситуацию в экономике, социальной сфере. Сделать мощный задел на годы вперед. В этом огромная ваша заслуга".

Женщин, получивших награды в этот день, объединяет одно очень важное качество: дело, которому они служат — это их призвание.

"Вами гордится наш регион, страна. Ваш пример мотивирует молодых жителей региона на честный достойный труд во благо Отечества. Хочу еще раз сердечно вас поблагодарить за преданность своему делу, за активную гражданскую позицию. За ту неоценимую поддержку, которую вы оказываете людям и региону при решении задач, поставленных президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. За ваш вклад в реализацию Стратегии лидерства Самарской области, обеспечение спокойной благополучной комфортной жизни наших детей", — обратился Дмитрий Азаров к женщинам.

Особые слова благодарности глава региона адресовал медикам, работникам санитарно-эпидемиологической и социальной служб. Именно на представителей этих, по большей части "женских", профессий в 2020 году легла забота об общественном здоровье, миссия по борьбе с новой инфекцией.

Всего в этот день заслуженные награды получили 22 женщины. По их признанию, столь высокая оценка их труда мотивирует к покорению новых профессиональных высот.