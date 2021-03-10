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Самарский ТОЦ "Вертикаль" выставят на торги за 800 млн рублей В Сызрани продается гостиница-самострой за миллиард Детский лагерь "Ракета" заинтересовал бизнесмена Замальдинова "Репер-Т" продает офисный центр около академии Наяновой Самарский резервуарный завод купила группа "Регион"

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Самарский ТОЦ "Вертикаль" выставят на торги за 800 млн рублей

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Кредиторы банкротящегося ООО "Вертикаль" утвердили начальную цену одноименного торгово-офисного центра на пересечении Московского шоссе и ул. Гагарина. Объект выставят на торги за 800 млн руб., сообщает конкурсный управляющий компании.

Фото: Игорь Казановский

Ранее сообщалось, что за ТОЦ "Вертикаль" просят 890 млн рублей. Тогда представители ГК "Банкрот Форум", от имени которой было размещено объявление о продаже, поясняли, что проводится изучение спроса.

В составе лота были 27-этажный бизнес-центр и примыкающий к нему четырехэтажный ТЦ "Сила спорта".

На собрании кредиторов 1 марта были утверждены условия торгов, предложенные ПАО Национальный банк "Траст". Напомним, продаваемое имущество находится в залоге у этого кредитора, который и запустил процедуру банкротства. При этом банку принадлежит основная доля АО "РОССКАТ", одна из структур которого владеет торгово-офисным центром.

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