Самарский ТОЦ "Вертикаль" выставят на торги за 800 млн рублей

Кредиторы банкротящегося ООО "Вертикаль" утвердили начальную цену одноименного торгово-офисного центра на пересечении Московского шоссе и ул. Гагарина. Объект выставят на торги за 800 млн руб., сообщает конкурсный управляющий компании.

Ранее сообщалось, что за ТОЦ "Вертикаль" просят 890 млн рублей. Тогда представители ГК "Банкрот Форум", от имени которой было размещено объявление о продаже, поясняли, что проводится изучение спроса.

В составе лота были 27-этажный бизнес-центр и примыкающий к нему четырехэтажный ТЦ "Сила спорта".

На собрании кредиторов 1 марта были утверждены условия торгов, предложенные ПАО Национальный банк "Траст". Напомним, продаваемое имущество находится в залоге у этого кредитора, который и запустил процедуру банкротства. При этом банку принадлежит основная доля АО "РОССКАТ", одна из структур которого владеет торгово-офисным центром.