Самарский ТОЦ "Вертикаль" выставлен на продажу

Торгово-офисный центр "Вертикаль", расположенный в Самаре на пересечении Московского шоссе и ул. Гагарина, выставлен на продажу за 890 млн рублей.

Единым лотом продаются 27-этажный бизнес-центр "Вертикаль" и примыкающий к нему четырехэтажный торговый центр "Сила спорта". Площадь объектов более 45 тыс. кв. м.

Напомним, ТОЦ принадлежит ООО "Вертикаль", которое признано банкротом. При этом решение о проведении торгов собранием кредиторов еще не принималось.

По словам представителей ГК "Банкрот Форум", от имени которой размещено объявление о продаже, пока проводится изучение спроса, а действует группа по поручению арбитражного управляющего.

"Мы разместили объявление о продаже с целью понять текущую ситуацию на рынке, выяснить, есть ли спрос. Отчет об оценке объекта уже прошел, мы уже знаем предположительную цену. Сейчас ждем результата проведения торгов. Он будет известен в ближайшее время. Думаю, торги пройдут в январе", - прокомментировала менеджер компании, добавив, что спрос на проблемный объект высок, в день им интересуются по три-четыре человека.

Банкротство ООО "Вертикаль" было инициировано банком "Траст" из-за долга в 369,9 млн руб., образовавшейся по кредитным договорам 2010 и 2012 годов. В ноябре Арбитражный суд Самарской области удовлетворил требования ПАО Национальный банк "Траст" о включении в реестр кредиторов "Вертикаль" его требований еще на 2,4 млрд руб., обеспеченных залогом принадлежащего обществу недвижимого имущества на Московском шоссе, 17 в Самаре - по этому адресу и расположен ТОЦ.

Согласно данным проведенной в рамках дела о банкротстве инвентаризации имущества "Вертикали", находящаяся в залоге у банка "Траст" недвижимость должника оценивается в 1,55 млрд рублей.