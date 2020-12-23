Самарский ТОЦ "Вертикаль" выставлен на продажу

Торгово-офисный центр "Вертикаль", расположенный в Самаре на пересечении Московского шоссе и ул. Гагарина, выставлен на продажу за 890 млн рублей.
Единым лотом продаются 27-этажный бизнес-центр "Вертикаль" и примыкающий к нему четырехэтажный торговый центр "Сила спорта". Площадь объектов более 45 тыс. кв. м.
Напомним, ТОЦ принадлежит ООО "Вертикаль", которое признано банкротом. При этом решение о проведении торгов собранием кредиторов еще не принималось.
По словам представителей ГК "Банкрот Форум", от имени которой размещено объявление о продаже, пока проводится изучение спроса, а действует группа по поручению арбитражного управляющего.
"Мы разместили объявление о продаже с целью понять текущую ситуацию на рынке, выяснить, есть ли спрос. Отчет об оценке объекта уже прошел, мы уже знаем предположительную цену. Сейчас ждем результата проведения торгов. Он будет известен в ближайшее время. Думаю, торги пройдут в январе", - прокомментировала менеджер компании, добавив, что спрос на проблемный объект высок, в день им интересуются по три-четыре человека.
Банкротство ООО "Вертикаль" было инициировано банком "Траст" из-за долга в 369,9 млн руб., образовавшейся по кредитным договорам 2010 и 2012 годов. В ноябре Арбитражный суд Самарской области удовлетворил требования ПАО Национальный банк "Траст" о включении в реестр кредиторов "Вертикаль" его требований еще на 2,4 млрд руб., обеспеченных залогом принадлежащего обществу недвижимого имущества на Московском шоссе, 17 в Самаре - по этому адресу и расположен ТОЦ.
Согласно данным проведенной в рамках дела о банкротстве инвентаризации имущества "Вертикали", находящаяся в залоге у банка "Траст" недвижимость должника оценивается в 1,55 млрд рублей.
По данным ИАС Seldon Basis, ООО "Вертикаль" специализируется на аренде и управлении нежилым недвижимым имуществом, компания действует с 2003 года. Ее выручка в 2019 г. составила 157,2 млн руб., чистая прибыль - 123 тыс. рублей. Собственником общества является ООО "Росскат-Трейд", подконтрольное АО "Росскат" (создано Николаем Тараном). На данный момент общество на 92,47% принадлежит банку "Траст".