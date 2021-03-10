Дмитрий Азаров и Сергей Федотов обсудили реализацию нацпроектов и благоустройство Ширяево

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров продолжает серию совещаний с главами городов и муниципальных районов. На повестке встречи с главой Жигулевска - обсуждение планов по реализации нацпроектов на 2021 год и развитие туризма.

Глава Жигулевска Сергей Федотов сообщил, что в десятом микрорайоне уже началось строительство детского сада на 240 мест с ясельными группами. Объект планируется ввести в текущем году.

"Не тяните до конца года, ресурсами вы обеспечены. Необходимо, чтобы с надлежащим качеством, но в кратчайшие сроки детский садик был построен, - поставил задачу губернатор. - Этого объекта люди ждут: прежде чем детский сад был внесен в нацпроект, он был проработан с людьми, их пожелания учтены".

Благодаря нацпроектам в Жигулевске решается не только задача создания мест в детских садах, но и вопросы экологии. В 2020 году в городе реконструировали канализационные очистные сооружения - в селе Богатырь и самом Жигулевске.

Несмотря на то что физически работы по очистным сооружениям в Жигулевске были завершены в декабре, объект до сих пор не введен в эксплуатацию из-за проволочек с документацией. Дмитрий Азаров раскритиковал главу Жигулевска.

"Вы недавно в должности главы, но то, что объект национального проекта не введен в срок, - большое упущение, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Если мы по остальным нацпроектам справляемся опережающими темпами и получаем дополнительную поддержку, то здесь можем ее не получить. Вы подвели не только жителей, но и регион. Отдельно доложите о причинах: есть ли претензии к подрядной организации, чиновникам. На этом примере надо полностью разобрать ситуацию, чтобы больше такого не допускать".

В планах на этот год - привести в надлежащее состояние очистные сооружения в селе Солнечная Поляна. Дмитрий Азаров также поручил не затягивать с реализацией проекта, запараллелить многие процессы, чтобы объект был введен в эксплуатацию как можно раньше.

Комплексные работы будут проведены и по нацпроекту "Жилье и городская среда". В частности, по программе "Формирование комфортной городской среды" в этом году благоустроят девять общественных пространств и три дворовые территории.

"Плюс ко всему мы выставили на торги два участка, впервые за несколько лет планируем начать строительство многоквартирных домов. Потенциальный застройщик найден, предварительный срок ввода объектов - 2022 год", - добавил глава Жигулевска.

Отдельно на встрече Дмитрий Азаров и Сергей Федотов обсудили развитие знаменитого села Ширяево.

Сергей Федотов рассказал, что в 2020 году начата работа по подведению сетей водовода по улице Набережной. В планах на этот год - фактически с нуля отстроить дороги по основным туристическим маршрутам: к Поповой горе и к дому-музею Репина.

"Большая часть туристов передвигается пешком, поэтому планируется строительство проезжей части и пешеходной зоны с дополнительной обслуживающей инфраструктурой", - добавил глава Жигулевска.

Итоговая концепция комплексного развития села Ширяево также будет готова в этом году. Сейчас есть несколько вариантов, лучшие из идей объединяют в один проект. Как заверил Сергей Федотов, работы по концепции завершатся к апрелю.

Параллельно ведутся работы по поиску инвестора, который готов участвовать в строительстве причальной стенки на набережной зоне.

"Очень медленно! Вы тянете время, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Мне нужен комплексный подход по селу Ширяево. Мы договаривались, что проект нужно обсудить с жителями, представителями туристического бизнеса, историками, краеведами, музейными работниками. Это также необходимо сделать".

Кроме того, губернатор поручил привлечь молодых самарских архитекторов к доработке концепции, чтобы они "свежим взглядом" посмотрели и подкорректировали проект. "Село знаменито на всю Россию и за ее пределами. Мы не можем там сделать качественный, но средний по уровню проект - только самый современный и интересный", - подытожил Дмитрий Азаров.