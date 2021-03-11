Самарец, распиливший собутыльника, получил 10 лет колонии

В Самаре к 10 годам заключения в колонии особого режима был приговорен ранее судимый за убийство и разбой местный житель, снова признанный виновным в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ), об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Кировского района.

По данным надзорного ведомства, во время расследования было установлено, что поздно вечером 10 сентября 2020 г., будучи в нетрезвом состоянии ныне осужденный находился в своей квартире в доме № 20 на ул. Воеводина вместе с пьяным собутыльником. И на почве внезапно возникших неприязненных отношении из-за "аморального поведения" гостя, хозяин жилища схватил кухонный нож и нанес им ему не менее девяти ударов по голове, шее и туловищу, а также не менее шести ударов рукой по голове и конечностям.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина распилил ночью 12 сентября тело гостя ножовкой по дереву на две части. Затем верхнюю часть он вынес из квартиры и оставил с торца дома № 14 "А" на ул. Воеводина, а нижнюю ставил на площадке 4 подъезда своего дома.

При каких обстоятельствах был задержан подозреваемый, история умалчивает, но по окончании следствия он предстал перед Кировским райсудом, который 2 марта назначил ему реальный срок заключения.

Приговор еще не вступил в законную силу.