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Преступления Происшествия

Тольяттинка украла 117 тыс. руб. пособия по беременности у подруги, находящейся в запое

ТОЛЬЯТТИ. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратурой Тольятти утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 п. "г" ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба).

По версии следствия, в мае 2020 г. женщина ежедневно в течение нескольких дней навещала близкую подругу, которая длительное время распивала спиртное. Злоумышленница, используя ее мобильный телефон, получила доступ к приложению банка, откуда переводила суммы на карту своего сожителя.

Она же снимала наличные в терминалах непосредственно с банковской карты подруги, переданной для приобретения продуктов питания и спиртных напитков. Общая сумма похищенных денежных средств составила 117 тыс. рублей.

Денежные средства на счет потерпевшей были перечислены в качестве единовременного пособия в связи с беременностью и родами и являлись для нее единственным источником дохода, сообщает областная прокуратура. 

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