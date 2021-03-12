Минтранс ищет подрядчика на перевозку пассажиров через Волгу в период навигации

Министерство транспорта Самарской области объявило электронный аукцион на оказание услуг по перевозке пассажиров и их багажа внутренним водным транспортном общего пользования в навигационный период. Начальная цена контракта составляет 43,7 млн рублей.

Перечень ежедневных маршрутов (отправление с Речного вокзала):

Самара — с. Рождествено (протяженность 6 км);

Самара — с. Зольное (протяженность 52 км);

Самара — Винновка (с. Осиновка) (протяженность 33 км).

В аукционной документации определены обязанности подрядчика, в том числе, - обеспечение безопасности и высокого уровня качества обслуживания, наличие резервного и аварийно-спасательного судна. Суда должны быть оборудованы приборами спутниковой навигации Глонасс и системой диспетчерского управления движением. Кроме того, в каждом судне должны находиться средства индивидуального спасения на каждого пассажира.

Победителя торгов должны определить 23 марта. Контракт рассчитан до 31 августа 2021 года.

Напомним, в конце января 2021 г. в департаменте ценового и тарифного регулирования Самарской области утвердили предельные (максимальные) уровни тарифов на перевозку пассажиров речным транспортом водоизмещающими судами по пригородным маршрутам на 2021-2022 годы. Стоимость проезда незначительно выросла по всем пригородным маршрутам: до Рождествено, Винновки, Зольного и т. д.

Размер провозной платы в 2021 г.: