Минтранс ищет подрядчика на перевозку пассажиров через Волгу в период навигации

Министерство транспорта Самарской области объявило электронный аукцион на оказание услуг по перевозке пассажиров и их багажа внутренним водным транспортном общего пользования в навигационный период. Начальная цена контракта составляет 43,7 млн рублей.
Перечень ежедневных маршрутов (отправление с Речного вокзала):
- Самара — с. Рождествено (протяженность 6 км);
- Самара — с. Зольное (протяженность 52 км);
- Самара — Винновка (с. Осиновка) (протяженность 33 км).
В аукционной документации определены обязанности подрядчика, в том числе, - обеспечение безопасности и высокого уровня качества обслуживания, наличие резервного и аварийно-спасательного судна. Суда должны быть оборудованы приборами спутниковой навигации Глонасс и системой диспетчерского управления движением. Кроме того, в каждом судне должны находиться средства индивидуального спасения на каждого пассажира.
Победителя торгов должны определить 23 марта. Контракт рассчитан до 31 августа 2021 года.
Напомним, в конце января 2021 г. в департаменте ценового и тарифного регулирования Самарской области утвердили предельные (максимальные) уровни тарифов на перевозку пассажиров речным транспортом водоизмещающими судами по пригородным маршрутам на 2021-2022 годы. Стоимость проезда незначительно выросла по всем пригородным маршрутам: до Рождествено, Винновки, Зольного и т. д.
Размер провозной платы в 2021 г.:
|
№
п/п
|
Пункты отправления и назначения (в прямом и обратном направлении)
|
Плата за один билет, рублей
|
полный
|
детский
|
1.
|
Самара – Рождествено
|
83,0
|
42,0
|
2.
|
Самара – Зольное
|
150,0
|
75,0
|
3.
|
Самара – Ширяево
|
120,0
|
60,0
|
4.
|
Самара – Богатырь
|
124,0
|
62,0
|
5.
|
Самара – Солнечная Поляна
|
130,0
|
65,0
|
6.
|
Самара – Поляна им. Фрунзе
|
78,0
|
39,0
|
7.
|
Самара - Подгоры
|
104,0
|
52,0
|
8.
|
Самара – Гаврилова Поляна
|
104,0
|
52,0
|
9.
|
Поляна им. Фрунзе – Зольное
|
124,0
|
62,0
|
10.
|
Поляна им. Фрунзе – Солнечная Поляна
|
114,0
|
57,0
|
11.
|
Поляна им. Фрунзе – Богатырь
|
114,0
|
57,0
|
12.
|
Поляна им. Фрунзе – Ширяево
|
114,0
|
57,0
|
13.
|
Ширяево – Зольное
|
78,0
|
39,0
|
14.
|
Ширяево – Богатырь
|
78,0
|
39,0
|
15.
|
Богатырь – Зольное
|
78,0
|
39,0
|
16.
|
Ширяево – Солнечная Поляна
|
78,0
|
39,0
|
17.
|
Богатырь – Солнечная Поляна
|
78,0
|
39,0
|
18.
|
Зольное – Солнечная Поляна
|
78,0
|
39,0
|
19.
|
Осипенко – Гаврилова Поляна
|
104,0
|
52,0
|
20.
|
Осипенко – Подгоры
|
104,0
|
52,0
|
21.
|
Осипенко – Пляж им. Фрунзе
|
104,0
|
52,0
|
22.
|
Осипенко – Поляна им. Фрунзе
|
78,0
|
39,0
|
23.
|
Поляна им. Фрунзе – Пляж им. Фрунзе
|
78,0
|
39,0
|
24.
|
Поляна им. Фрунзе – Подгоры
|
104,0
|
52,0
|
25.
|
Пляж. им. Фрунзе – Подгоры
|
100,0
|
50,0
|
26.
|
Поляна им. Фрунзе – Гаврилова Поляна
|
104,0
|
52,0
|
27.
|
Пляж им. Фрунзе – Гаврилова Поляна
|
100,0
|
50,0
|
28.
|
Подгоры – Гаврилова Поляна
|
78,0
|
39,0
|
29.
|
Осипенко – Зеленая Роща
|
78,0
|
39,0
|
30.
|
Самара – Винновка (Осиновка)
|
130,0
|
65,0
|
31.
|
Самара – Винновка (Монастырь)
|
120,0
|
60,0
|
32.
|
Самара – Средний пляж
|
78,0
|
39,0
|
33.
|
Самара – Нижний пляж
|
78,0
|
39,0
|
34.
|
Средний пляж – Нижний пляж
|
78,0
|
39,0
|
35.
|
Средний пляж – Шелехметь
|
100,0
|
50,0
|
36.
|
Нижний пляж – Шелехметь
|
78,0
|
39,0
|
37.
|
Средний пляж – Винновка (Осиновка)
|
100,0
|
50,0
|
38.
|
Нижний пляж – Винновка (Осиновка)
|
100,0
|
50,0
|
39.
|
Средний пляж – Винновка (Монастырь)
|
100,0
|
50,0
|
40.
|
Нижний пляж – Винновка (Монастырь)
|
100,0
|
50,0
|
41.
|
Самара – Шелехметь
|
110,0
|
55,0
|
42.
|
Шелехметь – Винновка (Осиновка)
|
110,0
|
55,0
|
43.
|
Шелехметь – Винновка (Монастырь)
|
110,0
|
55,0
|
44.
|
Винновка (Монастырь) – Винновка (Осиновка)
|
78,0
|
39,0