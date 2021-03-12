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Общество

Минтранс ищет подрядчика на перевозку пассажиров через Волгу в период навигации

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта Самарской области объявило электронный аукцион на оказание услуг по перевозке пассажиров и их багажа внутренним водным транспортном общего пользования в навигационный период. Начальная цена контракта составляет 43,7 млн рублей.

Перечень ежедневных маршрутов (отправление с Речного вокзала):

  • Самара — с. Рождествено (протяженность 6 км);
  • Самара — с. Зольное (протяженность 52 км);
  • Самара — Винновка (с. Осиновка) (протяженность 33 км).

В аукционной документации определены обязанности подрядчика, в том числе, - обеспечение безопасности и высокого уровня качества обслуживания, наличие резервного и аварийно-спасательного судна. Суда должны быть оборудованы приборами спутниковой навигации Глонасс и системой диспетчерского управления движением. Кроме того, в каждом судне должны находиться средства индивидуального спасения на каждого пассажира.

Победителя торгов должны определить 23 марта. Контракт рассчитан до 31 августа 2021 года.

 

Напомним, в конце января 2021 г. в департаменте ценового и тарифного регулирования Самарской области утвердили предельные (максимальные) уровни тарифов на перевозку пассажиров речным транспортом водоизмещающими судами по пригородным маршрутам на 2021-2022 годы. Стоимость проезда незначительно выросла по всем пригородным маршрутам: до Рождествено, Винновки, Зольного и т. д.

Размер провозной платы в 2021 г.:

 п/п

Пункты отправления и назначения (в прямом и обратном направлении)

Плата за один билет, рублей

полный

детский

1.                   

Самара  –  Рождествено

83,0

42,0

2.                   

Самара  –  Зольное

150,0

75,0

3.                   

Самара  –  Ширяево

120,0

60,0

4.                   

Самара – Богатырь

124,0

62,0

5.                   

Самара – Солнечная Поляна

130,0

65,0

6.                   

Самара – Поляна им. Фрунзе

78,0

39,0

7.                   

Самара - Подгоры

104,0

52,0

8.                   

Самара – Гаврилова Поляна

104,0

52,0

9.                   

Поляна им. Фрунзе – Зольное

124,0

62,0

10.           

Поляна им. Фрунзе – Солнечная Поляна

114,0

57,0

11.           

Поляна им. Фрунзе – Богатырь

114,0

57,0

12.           

Поляна им. Фрунзе – Ширяево

114,0

57,0

13.           

Ширяево – Зольное

78,0

39,0

14.           

Ширяево – Богатырь

78,0

39,0

15.           

Богатырь – Зольное

78,0

39,0

16.           

Ширяево – Солнечная Поляна

78,0

39,0

17.           

Богатырь – Солнечная Поляна

78,0

39,0

18.           

Зольное –  Солнечная Поляна

78,0

39,0

19.           

Осипенко – Гаврилова Поляна

104,0

52,0

20.           

Осипенко – Подгоры

104,0

52,0

21.           

Осипенко – Пляж им. Фрунзе

104,0

52,0

22.           

Осипенко – Поляна им. Фрунзе

78,0

39,0

23.           

Поляна им. Фрунзе – Пляж им. Фрунзе

78,0

39,0

24.           

Поляна им. Фрунзе – Подгоры

104,0

52,0

25.           

Пляж. им. Фрунзе – Подгоры

100,0

50,0

26.           

Поляна им. Фрунзе – Гаврилова Поляна

104,0

52,0

27.           

Пляж им. Фрунзе – Гаврилова Поляна

100,0

50,0

28.           

Подгоры – Гаврилова Поляна

78,0

39,0

29.           

Осипенко – Зеленая Роща

78,0

39,0

30.           

Самара – Винновка (Осиновка)

130,0

65,0

31.           

Самара – Винновка (Монастырь)

120,0

60,0

32.           

Самара – Средний пляж

78,0

39,0

33.           

Самара – Нижний пляж

78,0

39,0

34.           

Средний пляж – Нижний пляж

78,0

39,0

35.           

Средний пляж – Шелехметь

100,0

50,0

36.           

Нижний пляж – Шелехметь

78,0

39,0

37.           

Средний пляж – Винновка (Осиновка)

100,0

50,0

38.           

Нижний пляж – Винновка (Осиновка)

100,0

50,0

39.           

Средний пляж – Винновка (Монастырь)

100,0

50,0

40.           

Нижний пляж – Винновка (Монастырь)

100,0

50,0

41.           

Самара – Шелехметь

110,0

55,0

42.           

Шелехметь – Винновка (Осиновка)

110,0

55,0

43.           

Шелехметь – Винновка (Монастырь)

110,0

55,0

44.           

Винновка (Монастырь) – Винновка (Осиновка)

78,0

39,0

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