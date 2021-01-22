В Самаре утвердили максимальные тарифы на речные перевозки в 2021-2022 годах

В департаменте ценового и тарифного регулирования Самарской области утвердили предельные (максимальные) уровни тарифов на перевозку пассажиров речным транспортом водоизмещающими судами по пригородным маршрутам на 2021-2022 годы.

Стоимость проезда незначительно выросла по всем пригородным маршрутам: до Рождествено, Винновки, Зольного и т. д.

Так, если в 2019–2020 гг. стоимость билета по маршруту "Самара- с. Рождествено" составляла 80/40 рублей (взрослый/детский), то на 2021–2022 гг. ее проиндексировали до 83/42 рублей и 86/43 рублей, соответственно.

Стоимость маршрута "Самара- Винновка (с. Осиновка)" вырастет со 125/62,5 руб. в 2020 году до 135/65 и 135/68 руб. в 2021–2022 гг., соответственно.

По маршруту "Самара-Зольное" в 2020 году можно было прокатиться за 145/72,5 рублей. В 2021-м это станет возможно за 150/75 рублей (156/78 руб. в 2022-м).

Стоимость маршрутов "Тольятти-Подвалье" вырастет до 210/105 руб. в 2021 г. (до 220/110 руб. в 2022 г.) с 200/100 руб. в 2020-м.

Цены билетов на маршрут "Тольятти-Усолье" в 2021 (2022) гг.: 170/85 руб. (180/90) против 162/81 руб. в 2020 году.

По закону тарифы утверждаются на два года.

"В соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта РФ утвержденные предельные максимальные тарифы будут использоваться министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области при заключении контрактов на перевозку пассажиров и багажа с транспортными компаниями", — отмечается в сообщении ведомства.