В 2020 г. в Самарской области самыми популярными именами для новорожденных стали Артем и София

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В прошлом году жители Самарской области чаще всего называли новорожденных мальчиков именем Артем, девочек – София. Об этом в интервью Волга Ньюс рассказала руководитель управления ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник.