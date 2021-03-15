В 2020 г. в Самарской области самыми популярными именами для новорожденных стали Артем и София

В прошлом году жители Самарской области чаще всего называли новорожденных мальчиков именем Артем, девочек – София. Об этом в интервью Волга Ньюс рассказала руководитель управления ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник.
В десятку самых популярных мужских имен вошли Артем (598), Александр (575), Михаил (495), Максим (483), Роман (449). В десятку самых распространенных попали также Дмитрий (441), Матвей (420), Иван (418), Кирилл (376), Егор (349).
Девочек чаще всего называли София (512), Виктория (478), Мария (453), Анна (420), Полина (410). Кроме того, в топ-10 вошли имена Алиса (378), Ева (294), Анастасия (367), Варвара (353), Вероника (342).
Екатерина Мельник перечислила также самые редкие имена, которыми самарцы нарекали новорожденных: Нестор, Ермак, Мирамир, Спиридон, Лучезар, Братислав, Силантий, Ассоль, Арсения, Владимира, Славяна, Марфа, Ефросинья, Волга, Кассиопея, Мия-Амалия.
"Так назвали по одному ребенку", — рассказала руководитель управления ЗАГС Самарской области.