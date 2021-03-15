16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В 2020 г. в Самарской области самыми популярными именами для новорожденных стали Артем и София Более 142 млн руб. из областного бюджета поступит на благоустройство территории около "Фабрики-кухни" В 2020 г. в Самарской области родилось 363 двоен и шесть троен В 2020 г. самым взрослым женихом в Самарской области стал 88-летний мужчина ФАС усмотрела нарушения в самарской рекламе о продаже ипотечных квартир

Общество

В 2020 г. в Самарской области самыми популярными именами для новорожденных стали Артем и София

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В прошлом году жители Самарской области чаще всего называли новорожденных мальчиков именем Артем, девочек – София. Об этом в интервью Волга Ньюс рассказала руководитель управления ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник.

В десятку самых популярных мужских имен вошли Артем (598), Александр (575), Михаил (495), Максим (483), Роман (449). В десятку самых распространенных попали также Дмитрий (441), Матвей (420), Иван (418), Кирилл (376), Егор (349).

Девочек чаще всего называли София (512), Виктория (478), Мария (453), Анна (420), Полина (410). Кроме того, в топ-10 вошли имена Алиса (378), Ева (294), Анастасия (367), Варвара (353), Вероника (342).

Екатерина Мельник перечислила также самые редкие имена, которыми самарцы нарекали новорожденных: Нестор, Ермак, Мирамир, Спиридон, Лучезар, Братислав, Силантий, Ассоль, Арсения, Владимира, Славяна, Марфа, Ефросинья, Волга, Кассиопея, Мия-Амалия.

"Так назвали по одному ребенку", — рассказала руководитель управления ЗАГС Самарской области.

Гид потребителя

Фото на сайте

Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Королевский цирк Гии Эрадзе продолжает гастроли в Самаре

Королевский цирк Гии Эрадзе продолжает гастроли в Самаре

В Самаре состоялась IX церемония награждения победителей областного журналистского конкурса

В Самаре состоялась IX церемония награждения победителей областного журналистского конкурса

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4