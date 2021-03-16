"Важно знать": самарцам помогут оценить риск тяжелого течения COVID-19

Лаборатория "Гемотест" поможет не переболевшим COVID-19 самарцам быть готовыми ко встрече с коронавирусной инфекцией. Для этого компания разработала специальный комплекс "Риск тяжелого течения COVID-19", состоящий из двух анализов.

Есть два состояния, при которых течение COVID-19 может быть более тяжелым: сахарный диабет и повышенная свертываемость крови. Руководствуясь сведениями Всемирной организации здравоохранения и Минздрава РФ, "Гемотест" составил комплекс исследований для выявления нарушений системы свертываемости крови и преддиабета.

Показатель гликированного гемоглобина поможет предупредить развитие сахарного диабета и заметить нарушение углеводного обмена. Он подскажет, насколько часто уровень глюкозы в крови значительно превышал нормальные значения в течение трех месяцев до исследования.

Еще один показатель в комплексе — международное нормализованное отношение, или МНО. Это параметр, по которому можно судить об общем состоянии свертывающей системы и делать выводы о риске развития тромбозов или кровотечений.

Стоимость анализа — 630 рублей (Тольятти — 620 рублей) без учета взятия биоматериала. Уточнить информацию о комплексе и узнать о правилах подготовки к исследованию можно на официальном сайте "Гемотеста" — получить результаты можно там же, в личном кабинете, либо на электронную почту. Если при заказе указать свой номер телефона, то на него придет бесплатное SMS-уведомление. Чтобы узнать о противопоказаниях, необходимо проконсультироваться со специалистом.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-16-01-008019 от 17 января 2020 года.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом

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