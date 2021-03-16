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Здравоохранение Общество

"Важно знать": самарцам помогут оценить риск тяжелого течения COVID-19

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Лаборатория "Гемотест" поможет не переболевшим COVID-19 самарцам быть готовыми ко встрече с коронавирусной инфекцией. Для этого компания разработала специальный комплекс "Риск тяжелого течения COVID-19", состоящий из двух анализов.

Фото: предоставлено "Лабораторией Гемотест"

Есть два состояния, при которых течение COVID-19 может быть более тяжелым: сахарный диабет и повышенная свертываемость крови. Руководствуясь сведениями Всемирной организации здравоохранения и Минздрава РФ, "Гемотест" составил комплекс исследований для выявления нарушений системы свертываемости крови и преддиабета.

Показатель гликированного гемоглобина поможет предупредить развитие сахарного диабета и заметить нарушение углеводного обмена. Он подскажет, насколько часто уровень глюкозы в крови значительно превышал нормальные значения в течение трех месяцев до исследования.

Еще один показатель в комплексе — международное нормализованное отношение, или МНО. Это параметр, по которому можно судить об общем состоянии свертывающей системы и делать выводы о риске развития тромбозов или кровотечений.

Стоимость анализа — 630 рублей (Тольятти — 620 рублей) без учета взятия биоматериала. Уточнить информацию о комплексе и узнать о правилах подготовки к исследованию можно на официальном сайте "Гемотеста" — получить результаты можно там же, в личном кабинете, либо на электронную почту. Если при заказе указать свой номер телефона, то на него придет бесплатное SMS-уведомление. Чтобы узнать о противопоказаниях, необходимо проконсультироваться со специалистом.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-16-01-008019 от 17 января 2020 года.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом

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Адреса лабораторных отделений "Гемотест" в Самарской области:

 

Самара

  • просп. Масленникова, 19
  • бульвар Ивана Финютина, 31
  • ул. Гагарина, 26а
  • ул. Ново-Садовая, 25
  • ул. Ново-Садовая, 361
  • ул. Полевая, 65
  • ул. Сергея Лазо, 19
  • ул. Советской Армии, 216

Тольятти

  • ул. 40 лет Победы, 49д
  • ул. Ленинградская, 43
  • ул. Октябрьская, 80
  • ул. Механизаров, 1

Новокуйбышевск

  • ул. Пирогова, 16

Рощинский

  • КБО (комбинат бытового обслуживания), 1 этаж

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