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Альфа-Банк нанял на работу Моргенштерна

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Специально для Моргенштерна в Альфа-Банке создали новую должность. Полноценно к своим обязанностям в качестве директора по работе с молодежью Алишер приступает в конце марта, а пока работает удаленно.

Фото: предоставлено Альфа-Банком

"Да, Моргенштерн — самый неоднозначный маркетолог в стране, но и самый креативный. А мы хотим в свою команду лучших. Еще мы учли обратную связь от ФАС по поводу клипа с нашим новым коллегой и хотим снять претензии к образу реального сотрудника банка. Алишер настроен на серьезную работу и обещал, что нам не придётся за него краснеть. Моргенштерн будет ходить в офис, как и все, участвовать в планерках и отчитываться за результаты. У него будут конкретные бизнес-цели: привлечение не менее 100 000 новых клиентов.

Прошлый клип Моргенштерна привлек в банк около 25 000 клиентов, теперь у Алишера более амбициозная цель", — прокомментировал директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексей Гиязов.

Директор по работе с молодежью будет регулярно делиться личными успехами и провалами на своей первой серьезной работе. За каждым шагом банкира можно будет следить в формате реалити-шоу в Instagram и на YouTube-канале Моргенштерна.

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