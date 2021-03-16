В Самаре покажут "Обратный отсчет" Роберта Олтмена

Во вторник, 23 марта, в 18:30, в Самарской публичной библиотеке (ул. Куйбышева, 95) пройдет лекция "Встреча 2. "Холодная война" в космосе" с кинопоказом фильма "Обратный отсчет" Роберта Олтмена.

На второй встрече цикла "Кино/космос" речь пойдет о творчестве Роберта Олтмена и позабытом спорном фильме "Обратный отсчет", в котором рамки жанра "научной фантастики" оказались непредсказуемо смещены.

Ярчайший представитель "Нового Голливуда" Роберт Олтмен отличался не только предельной бескомпромиссностью и нелюбовью к продюсерам крупных киностудий, но и особой интонацией своих самых известных фильмов 60-70-х годов. На фоне Мартина Скорсезе, Фрэнсиса Форда Кополлы, Сэма Пекинпа, тяготеющих к масштабным постановкам и радикальным жестам, работы Олтмена отличало внимание к "тихому конфликту".

Будь то меланхоличный (нео)нуар "Долгое прощание" (1973), мистический триллер об уединившихся супругах в "Видениях" (1972) или трагикомедия об игроках-неудачниках в "Калифорнийском покере" (1974) — всякий раз Олтмен извлекал болезненный эффект из обыденной ситуации со слегка приглушенными красками. Его дебютная работа в эру "Нового Голливуда" (в 50-е он успел снять один фильм, не снискавший успеха) "Обратный отсчет" оказалась пробным шагом в этом направлении: громкая история о первой высадке на Луне и "космических войнах" времен Холодной войны стала для Олтмена лишь поводом разыграть яркий конфликт мужских характеров.

Лекцию читает Олег Горяинов — киновед, главный научный сотрудник музея Эльдара Рязанова.

Стоимость — 200 рублей. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16.