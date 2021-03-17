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Машиностроение Экономика и бизнес

СПЗ вернул себе самое доходное производство

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области признал недействительной сделку, по которой из массы ОАО "Самарский подшипниковый завод" (СПЗ) были выведены корпус №10, оборудование в нем и земельный участок.

По договору 2017 года имущество на сумму 272,7 млн руб. было передано в собственность АО "Самарский подшипниковый завод-9" (СПЗ-9). Это корпус №10 площадью 35,8 тыс. кв. м, земельный участок под ним (почти 30,2 тыс. кв. м) и 630 единиц оборудования. При этом все это осталось в пользовании прежнего владельца, который теперь платил аренду СПЗ-9.

В корпусе №10 производили ноу-хау СПЗ и одновременно самую дорогостоящую продукцию – крупногабаритные подшипники. По оценке экспертов, производство имело высокий уровень рентабельности.

Взамен высокодоходного имущества завод получил дополнительно выпущенные акции СПЗ-9. Причем до сделки СПЗ владел долей в уставе покупателя в размере 99%. Как говорится в документах суда, на СПЗ-9 в 2017 году работало всего три человека, единственный доход у предприятия был от сдачи в аренду спорного имущества. После платежи шли на погашение долгов перед залоговым кредитором ПАО "АК Барс Банк", который инициировал банкротство СПЗ-9.

Банк был против возврата имущества. Большая его часть находилась у организации в залоге. Из 630 единиц оборудования только 86 было не обременено. Однако по закону о банкротстве 20% средств, вырученных от продажи залогов ПАО "АК Барс Банк", могут быть направлены на удовлетворение прав кредиторов первой и второй очереди.

Суд посчитал, что сделка была направлена на вывод активов, и признал ее недействительной.

Банкротство СПЗ стартовало в 2017 г. по заявлению ООО "ЧМЗ-Урал" из-за долга в 2 млн рублей. При этом сумма требований кредиторов СПЗ в рамках процедуры в настоящее время превышает 2,3 млрд рублей.

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