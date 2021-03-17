АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию после реконструкции участок магистрального нефтепровода (МН) Куйбышев — Тихорецк в Самарской и Саратовской областях.

Работы велись с 2019 года в рамках программы технического перевооружения и реконструкции производственных объектов предприятия. Цель — повышение надежности при эксплуатации МН и обеспечение промышленной и экологической безопасности.

Строительные работы выполнялись с привлечением технического заказчика — ООО "Транснефть - ТСД". Заменен участок протяжённостью 51,4 км. Труба диаметром 1000 мм на реконструируемом участке линейной части была уложена в заранее подготовленную траншею в существующем коридоре коммуникаций МН Куйбышев — Тихорецк. В рамках проекта проведена реконструкция подводных переходов МН через реки Малый Иргиз и Красная общей протяженностью 3626 м, переходов через автодороги и пересечений с коммуникациями.

Специалисты провели работы по монтажу 6 узлов запорной арматуры, камеры приема средств очистки и диагностики. Выполнены работы по обеспечению электрохимзащиты трубопровода, смонтированы 472 м кабельной эстакады, 8 комплексных трансформаторных подстанций. Выполнено устройство 9 защитных амбаров, построены защитные валы и канавы общей протяженностью 8,2 км. Проведена реконструкция 1,35 км линий электропередач 6 кВ.

Работы по замене участка МН проведены в строгом соответствии с требованиями промышленной безопасности, производственного контроля и природоохранного законодательства РФ. По завершении строительно-монтажных работ выполнены испытания нового участка на прочность и герметичность, подтвердившие отсутствие отклонений. Проверено состояние изоляционного покрытия реконструированного участка методом катодной поляризации.

Ранее действовавший трубопровод будет демонтирован и передан на утилизацию. После демонтажа планируется проведение технической и биологической рекультивации.

Реконструированный участок МН Куйбышев — Тихорецк введен в эксплуатацию в соответствии с графиком и функционирует в штатном режиме.