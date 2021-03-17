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Образование Общество

Педагоги из с. Подстепки представят Самарскую область в финале конкурса "Учитель будущего"

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В финале конкурса "Учитель будущего" Самарскую область представляет команда педагогов школы с. Подстепки.

В Санкт-Петербурге стартовал финал профессионального конкурса "Учитель будущего" - одного из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках нацпроекта "Образование".

"Из 39 тысяч участников на старте конкурса в финал вышли 99 команд - 296 учителей из 44 регионов России. На одно место в финале претендовали 132 человека. Лидером по числу финалистов стал Санкт-Петербург. Также в первую пятерку вошли Кемеровская область, Чеченская Республика, Свердловская область и Ставропольский край. Важно, что среди команд финалистов есть не только опытные учителя - даже такие, где представлено несколько поколений педагогов, но и много молодежи", - рассказал гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Финалистам предстоит пройти три очных конкурсных испытания: междисциплинарный урок, воспитательное мероприятие и участие в конференции в качестве спикеров. "Среди финалистов много учителей начальных классов, русского языка и литературы, учителей математики, а также географии. Почти 50 педагогов не старше 30 лет, большинство - относится к возрастной группе от 31 до 55 лет, а 12 учителей - в возрасте от 56 до 70 лет. Среди финалистов большинство составляют женщины - 85%", - добавил Алексей Комиссаров.

В числе финалистов конкурса "Учитель будущего" - и команда ГБОУ СОШ С. Подстепки Ставропольского района. Участники: Иван Тюрников, Ирина Тавойкина, Ева Сафонова.

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