Дмитрий Богданов пригласил инноваторов принять участие в OPEN INNOVATIONS STARTUP TOUR

25 марта Самара впервые принимает OPEN INNOVATIONS STARTUP TOUR. Самый масштабный в России и в СНГ проект по поиску, выявлению и поддержке технологического и инновационного предпринимательства, ежегодно организуемый фондом "Сколково", впервые за 10 лет пройдет в Самарской области.

В этот раз мероприятие состоится в онлайн-формате и будет интересно в первую очередь технологическим предпринимателям, инвесторам и бизнес-ангелам, представителям корпораций и региональных органов власти, магистрантам, аспирантам, студентам, молодым ученым, представителям инновационной инфраструктуры, сферы науки и образования.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов пригласил принять активное участие в событии всех, кто работает в сфере инноваций и занимается развитием технологического предпринимательства в регионе.

"Приглашаю всех принять участие в крупнейшем стартап-событии 2021 года — OPEN INNOVATIONS STARTUP TOUR-2021. Для участников подготовлена качественная деловая программа: лучшие международные спикеры и эксперты расскажут, как превратить идею в проект, где взять на это деньги, как правильно выстроить отношения в команде. Участие в онлайн-конкурсе стартапов — это прекрасная возможность представить свой проект, найти инвесторов и партнеров. Вы получите бесценную обратную связь от экспертов и менторов. Они помогут разложить по полочкам особенности и проблемы представленной вами идеи, дадут подробные рекомендации, — рассказал о программе мероприятия министр. — Кроме того, участников ждет мощный образовательный трек. Участники получат полезную информацию от спикеров — только то, что актуально сегодня. И, наконец, важная составляющая мероприятия — бесценный опыт общения с единомышленниками. Зарегистрированные участники смогут обмениваться личными сообщениями в чатах сессии в день мероприятия. Это уникальная возможность познакомиться с потенциальными партнерами, клиентами и инвесторами".

Основная и наиболее важная часть мероприятия — это конкурс стартапов, в котором могут принять участие авторы и разработчики уникальных бизнес-идей по трем направлениям: "информационные технологии", "биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве", "индустриальные и энергетические технологии".

Все расходы по организации OPEN INNOVATIONS STARTUP TOUR-2021 взяли на себя фонд "Сколково" и правительство Самарской области. Участие в мероприятии бесплатное.

Подробная программа мероприятия и регистрация участников — по ссылке.