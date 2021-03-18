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Искусствовед Сергей Фофанов прочитает лекции на выставках Третьяковки в Самаре

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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19-20 марта в Самаре пройдет лекция-диптих от сотрудника отдела новейших течений Третьяковской галереи Сергея Фофанова "Художественный интернационал в искусстве" (12+).

Первая часть лекции, приуроченной к проекту "Новые реализмы", пройдет в галерее "Виктория" 19 марта в 19:00.

После того, как большевики объявили о создании Союза Советских Социалистических республик, большинство европейских стран заявили о своем признании СССР и подписали соответствующие дипломатические документы, регулирующие в том числе культурные обмены с молодой советской республикой.

Это время активного роста контактов между советскими художниками и их зарубежными коллегами. Пересечения происходили как на официальном уровне, так и на уровне личного общения и дружбы. Москва стала новым центром притяжения для художников из разных стран.

На лекции в "Виктории" посетители узнают, как за короткое время советское искусство не просто встроилось в мировой художественный контекст, но и стало его неотъемлемой частью, оказало сильнейшее влияние на развитие искусства первой четверти ХХ века.

Вторая часть лекции под названием "Художественный интернационал в искусстве: OST" пройдет в Клубе Третьяковки в субботу 20 марта в 18:00.

Сергей Фофанов — историк искусства, куратор, окончил Академию художеств в Санкт-Петербурге и Свободный университет в Берлине, работал в Эрмитаже, с 2017 года — старший научный сотрудник отдела новейших течений Государственной Третьяковской галереи.

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