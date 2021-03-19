В Горький Центре обсудят фильм 1927 года "Третья Мещанская"

В Горький центре 20 марта, в 18:00, обсудят фильм Абрама Роома "Третья Мещанская" (18+). Показ приурочен к закрытию выставки "20/20: Женский вопрос".

В начале 1920-х проблема взаимоотношений полов стала интересовать советских граждан. Институт семьи был объявлен буржуазным пережитком, а свободные сексуальные отношения, напротив, пропагандировались. Однако "новая мораль" уже к 1926 г. начинает пересматриваться.

Ревизия этой морали производится и средствами кинематографа. На экраны выходят фильмы, в которых "свободные отношения" подвергаются серьезной критике. Едва ли не самый показательный из них — фильм Роома "Третья Мещанская" (первоначальное название — "Любовь втроем"). Фильм можно будет посмотреть и обсудить вместе с научным сотрудником Литературного музея, кандидатом филологических наук Ольгой Жигановой.