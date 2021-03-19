16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Горький Центре обсудят фильм 1927 года "Третья Мещанская" В Самаре пройдут Дни Франкофонии В марте Валерий Бондаренко расскажет о фильмах "Лили Марлен" и "Три дня Кондора" В ЦРК "Художественный" покажут кинопроект, посвященный 170-летию Самарской губернии В музее Эльдара Рязанова расскажут о фильмах ужасов

Кино Культура

В Горький Центре обсудят фильм 1927 года "Третья Мещанская"

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 20
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Горький центре 20 марта, в 18:00, обсудят фильм Абрама Роома "Третья Мещанская" (18+). Показ приурочен к закрытию выставки "20/20: Женский вопрос".

В начале 1920-х проблема взаимоотношений полов стала интересовать советских граждан. Институт семьи был объявлен буржуазным пережитком, а свободные сексуальные отношения, напротив, пропагандировались. Однако "новая мораль" уже к 1926 г. начинает пересматриваться.

Ревизия этой морали производится и средствами кинематографа. На экраны выходят фильмы, в которых "свободные отношения" подвергаются серьезной критике. Едва ли не самый показательный из них — фильм Роома "Третья Мещанская" (первоначальное название — "Любовь втроем"). Фильм можно будет посмотреть и обсудить вместе с научным сотрудником Литературного музея, кандидатом филологических наук Ольгой Жигановой.

Гид потребителя

Фото на сайте

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4