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Кино Культура

В "Художественном" покажут новый документальный фильм о Станиславском

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 25 марта, в 19:00, киноклуб "Треугольник" приглашает в кинотеатр "Художественный" на документальный фильм режиссера Юлии Бобковой "Станиславский. Жажда жизни" (2020, 6+).

Картина посвящена гению театра ХХ века — Константину Станиславскому. Документальное исследование выдвигалось на премию "Золотой орел"-2021 в номинации "Лучший неигровой фильм".

Герои фильма — современные режиссеры театра и кино, среди которых Кирилл Серебренников, Кэти Митчелл, Лев Додин и другие — показывают, как метод Станиславского влияет на их ежедневную работу в театре и кино. В поиске ответа на вопрос, нужен ли современному театру Станиславский, герои фильма обнаруживают, что из искусства уходит живой человек.

Ведущий вечера — куратор рубрики CinemaТеа "Экран сцены", доцент кафедры актерского искусства театрального факультета СГИК Виктор Гончаров.

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