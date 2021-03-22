Максим Симонов, Земский банк: Стоит задача расти по 10% в год

Председатель правления Земского банка Максим Симонов в интервью Волга Ньюс рассказал о задачах, которые стоят перед кредитной организацией, как она чувствует себя на фоне пандемии и за счет чего выдерживает конкуренцию с федеральными гигантами.

— Вы возглавили банк с февраля этого года. Почему было принято такое решение?

— Мой предшественник Сергей Юрьевич Зудин проработал в банке 19 лет. Это очень много для такой напряженной работы. Он решил заняться немного другими проектами, захотел попробовать себя в новых сферах и попросил отпустить его из банка.

Когда начали рассматривать возможных кандидатов на этот пост, то решили, что я наиболее подходящий. Вся моя карьера связана с банком, более 17 лет я входил в совет директоров.

К тому же Земский банк во многом семейный. Основной акционер — это мой отец.

В итоге мне поступило предложение и я со всей ответственностью его принял.

— Вариантов отказаться у вас не было, я так понимаю?

— Отказаться всегда можно, но хочется оправдать доверие. Даже если тебе 40 лет, ты все равно чувствуешь свой долг перед родителями.

— От вас такой шаг потребует отказа от участия в других проектах?

— Да, по правилам я не могу заниматься другой коммерческой деятельностью. Я должен сосредоточиться на банковском бизнесе. Из всех других коммерческих организаций я должен был выйти, даже из исполнительных органов.

Хорошо, что не запрещено заниматься общественной деятельностью, и я смогу и дальше возглавлять Самарскую областную федерацию футбола. Но и это пришлось согласовывать, показывать, что нет конфликта интересов, что мы не кредитуем федерацию.

— Какие задачи перед вами и банком стоят?

— Основная задача — устойчивое функционирование банка. Вы видите, что ситуация в банковской сфере непростая, в последние пять лет появилось очень много дополнительных требований. А так как мы входим в систему страхования вкладов, надзор за нами очень тщательный.

Поэтому главное, чтобы банк устойчиво функционировал, был прибыльным.

Мы приняли трехлетний план развития. Он достаточно консервативный и исходит из видения Земского банка как небольшого регионального банка с основной территорией присутствия в Сызрани. При этом мы хотели бы нарастить свое влияние в Самаре и Тольятти. Другие регионы мы на данный момент пока не рассматриваем, но с учетом размеров нашего банка пока нам работы хватает и в Самарской области.

Благодаря небольшим размерам мы гораздо более мобильны, по сравнению с крупными федеральными структурами

— Если не секрет, какой рост закладывается в трехлетний план?

— Мы бы хотели расти на 10% в год. Не так амбициозно, но сейчас серьезно ужесточается конкуренция, доходность банков падает, многие сталкиваются с тем, что очень трудно конкурировать с большими государственными банками. Приходится искать нишу, в которой можно развиваться.

— За счет чего региональный банк может конкурировать с федералами?

— В Сызрани, которая является для нас базовым городом, Земский банк узнаваем, к нему привыкли. У нас очень много операционных касс, поэтому людям удобно пользоваться нашими услугами. В Сызрани мы номер два по кассам после Сбера.

Здесь достаточно консервативное население. Последние тенденции ухода в онлайн более актуальны для мегаполисов. Наши клиенты предпочитают посещать отделения, непосредственно общаться с сотрудниками. И в ближайшие пять лет по нашим прогнозам это не изменится.

Кроме того, мы за счет своих размеров гораздо более мобильны, по сравнению с крупными федеральными структурами. Это выражается, в частности, в возможности быстро принять решение о выдаче кредита корпоративным клиентам.

В Самарской области осталось не так много банков, центральные офисы которых находятся в регионе. Непосредственное присутствие на территории позволяет лично встретиться с клиентом, уделить максимум внимания. Это, наверное, и есть основное преимущество, которое иногда перевешивает все остальное. Потому что есть категория людей, которым важно личное общение, возможность задать вопросы и получить оперативные ответы из первых уст.

Мы небольшой банк, который старается показать, что нам важен и не безразличен каждый клиент.

— Как вы оцениваете долю рынка Земского банка в Сызрани?

— Примерно в 20%. Это исходя из количества физических и юридических лиц, которые имеют счета. Для такого небольшого банка, как наш, это неплохо, потому что в городе представлено порядка 12 крупных кредитных организаций. Понятно, что при этом порядка 50% приходится на Сбер.

Кредитный портфель вырос примерно на 15%

— Как банк себя чувствует на фоне пандемии, каковы итоги 2020 года?

— Мы хорошо закончили год. 30 апреля пройдет собрание акционеров, на котором мы подведем годовые итоги. Сейчас уточняются размеры прибыли. Но уже ясно, что она на уровне 2019 года, даже чуть больше.

— За счет чего удалось добиться роста?

— В прошлом году сохранялись ставки по кредитам, физлица и предприятия их исправно обслуживали. Да и кредитный портфель у нас вырос — примерно на 15%.

Конечно, в первом полугодии были жесткие карантинные меры, но во втором полугодии их начали ослаблять, и экономика оживилась.

При этом мы отметили определенное снижение по привлеченным вкладам.

— Многие говорили, что с обслуживанием кредитов у бизнеса возникают проблемы. Как часто у вас просили их реструктуризировать?

— У нас были такие обращения, но они не носили массового характера. Всего пару случаев. И мы вместе с клиентами пришли к пониманию, что это в их случаях неэффективно.

С такой проблемой скорее столкнулись в крупных городах, где развита сфера обслуживания, которая наиболее пострадала от пандемии. У нас основные корпоративные клиенты — промышленные предприятия, а они работали.

— А поведение физлиц как-то изменилось?

— Был скачок интереса по ипотеке, но мы по ней активно не работаем. Также по потребительскому кредитованию возросла активность.

Спрос на кредитование есть, и люди достаточно ответственно подходят к обслуживанию займов. Возможно, это преимущество работы в маленьких городах, где люди более ответственно подходят к своим расходам и долгам.

— Какие направления для Земского банка самые интересные по отдаче?

— Основные доходы мы получаем от классического кредитования. Также существенную часть нашей прибыли составляют комиссионные доходы от проведения платежей за коммунальные услуги через наши кассы.

Каких-то глобальных ноу-хау у нас нет. В том числе потому что решения по карточкам, требуют колоссальных вложений в инфраструктуру. Здесь мы за лидерами рынка никогда не угонимся.

Тем не менее все основные услуги у нас есть, и мы постоянно работаем над улучшением сервисов и предоставлением клиентам новых возможностей.

Банк является участником платежной системы "Золотая Корона", что дает возможность совершать переводы в Россию из стран дальнего зарубежья, кроме этого, мы стали участником системы быстрых платежей (СБП), что дает возможность совершать переводы денежных средств по номеру телефона, на банковские карты других банков.

Также сейчас разрабатываем две новых программы овердрафтного кредитования для физических лиц — держателей зарплатных карт. Первая будет предназначена для клиентов с небольшими доходами — упрощенная и быстрая система кредитования физических лиц на небольшую сумму. Вторая будет отличаться пониженной ставкой по овердрафту и дифференцированной системой начисления процентов. Чем быстрее заёмщик погасит кредит, тем это будет выгоднее.

— С какими типичными проблемами сталкиваются региональные банки?

— Скорее вопрос не в том региональный банк или федеральный, а частный или с госучастием. У банков с государственным участием куда больше возможностей, например, привлечения средств из госсектора, дешевле денежные средства, они участвуют в госпрограммах, к которым частные банки не допускаются.

У нас сегодня практически нет возможности работать с государственными предприятиями, поэтому мы нацелены на частный бизнес и нацелены на то, чтобы быть мобильными, энергичными, эффективными. Вынуждены оптимизировать расходы, считать каждый рубль и, как все региональные банки, фокусируемся на небольшой территории. С другой стороны, мы знаем свою территорию лучше.

Банковская система скорее испытывает недостаток качественных заемщиков, нежели дефицит ликвидности

— Как я понимаю, к займам на межбанковском рынке вы не прибегаете?

— У нас избыточное количество денежных средств, которые мы в итоге размещаем в Центральном банке. Сегодня сложилась такая ситуация, что межбанковского рынка практически нет и все свободные денежные средства размещаются в ЦБ. Это надежно, а сейчас этот критерий вышел на первый план.

— Рисковые инструменты совсем не используются банком?

— Нет, мы их не применяем, поскольку мы небольшой банк и риски, на наш взгляд, слишком высокие. Можем вкладывать в Облигации федерального займа, но в частные ценные бумаги мы не инвестируем.

— Сейчас есть особое внимание ЦБ к региональным банкам? Было время, когда говорили, что Центральный банк специально хоронит региональные банки.

— Я думаю, что основная задача была не в том, чтобы хоронить, а очистить банковский рынок от тех организаций, которые проводят какие-то сомнительные операции. Здесь была проделана большая работа, и сейчас мы видим, что отзывы лицензии происходят уже достаточно редко.

Сегодня, конечно, многие задумываются, насколько ЦБ нужны небольшие банки. Но пока можем констатировать: для всех созданы одинаковые условия работы, и если ты нашел свою нишу, устойчив и работаешь по правилам — то, пожалуйста, работай.

— Как вы оцениваете действия Центробанка по мерам поддержки банковского сектора?

— Меры принимались своевременно. Были регуляторные послабления по работе с заемщиками, которые испытывали трудности. Хотя мы и не использовали эти механизмы. Однако видим, что банковская сфера чувствует себя достаточно комфортно.

Хотя отмечу, что меры были направлены на поддержку ликвидности банковского сектора. Однако банковская система скорее испытывает недостаток качественных заемщиков, нежели дефицит ликвидности. Компании не обновляют основные средства производства, многие просто откладывают какие-то проекты и покупки.

Необходимо принимать закон о налоговых льготах для компаний, спонсирующих спорт

— Вы сказали, что продолжите руководить областной федерацией футбола, которую возглавили осенью прошлого года. Какие задачи на этом посту перед собой ставите?

— В первую очередь мы сфокусированы на том, чтобы отстроить систему турниров. При этом речь не только о чемпионате и первенстве области по классическому футболу, но и футболу 8×8, пляжному футболу, про женский нельзя забывать.

Важная задача — обеспечить хороший уровень судейства. Для этого необходимо сделать, чтобы судейство было престижным.

Недавно мы подписали четырехстороннее соглашение между Самарской областной федерацией футбола, Российским футбольным союзом, Минспорта РФ и правительством Самарской области. Оно рассчитано до 2024 года. В соглашение заложены амбициозные цели по развитию футбола в регионе.

— Как оцениваете уровень развития футбола в регионе на сегодня?

— Мы на хорошем, добротном уровне. Если посмотреть по соседним регионам нас, наверное, обгоняет только Татарстан, где есть "Рубин" в премьер-лиге, "Нефтехимик" в первой и "КамАЗ" во второй. В Нижнем Новгороде одна команда в первой лиге, в Саратове — одна во второй, в Пензе и Мордовии — ни одного профессионального клуба нет. У нас же три команды и еще "Крылья Советов"-2 отдельно выступают.

По любителям мы тоже достойно выглядим. Много секций, большое количество воспитанников по линии СДЮСШоров. Есть теперь и отличный стадион.

— Были неприятные открытия за время председательства в федерации?

— Очень много бюрократии. Например, по сертификации стадионов для участия в чемпионате области. Областную спартакиаду на них проводить можно, а для чемпионата уже необходима сертификация и определенные вложения. Хотя, казалось бы, соревнования сопоставимого масштаба. И таких нелогичных препон очень много.

Еще один пример — городские соревнования приравняли к общероссийским. Это потребовало оформления большого числа документов, соблюдения жестких мер безопасности. При этом бюджетные субсидии на обеспечение безопасности тратить запрещено. Я не понимаю, как выживать городским федерациям.

— Удалось наладить диалог с руководством "Крыльев Советов"?

— Да, у нас содержательное общение с новым директором клуба Евгением Геннадьевичем Калакуцким. Смеемся, что при новом председателе федерации "Крылья" практически всегда выигрывают.

Трудностей у клуба много, но мы все ждем, что он выйдет в премьер-лигу. Сейчас "Крылья" хорошо выступают, стараются работать над имиджем.

Хороший контакт и с директором академии "Крыльев" Сергеем Марушко, который также возглавляет федерацию футбола Самары. Планируем его назначить одним из моих замов. В конце марта будет внеочередное собрание федерации, на котором будет рассматриваться этот вопрос.

Обычно критика по "Крыльям Советов" звучит примерно так — много бюджетных средств и мало результата. Все же знают как лучше потратить деньги, все разбираются в футболе… Но в профессиональном футболе большие расходы. Другое дело — хочется, чтоб эти расходы взял на себя крупный спонсор. Правительство региона проводит работу в этом направлении, однако очередь из желающих пока не выстраивается.

Я считаю, что необходимо принимать закон о налоговых льготах для компаний, спонсирующих спорт. Это будет хорошим стимулом. Мир идет по такому пути.

Надеюсь, что новый импульс "Крыльям" придаст назначение председателем совета директоров клуба Сергея Аракелова. Он работал заместителем главы ФНС, когда ведомство возглавлял нынешний премьер Михаил Мишустин, сейчас трудится банке "Солидарность". Банкир, а значит деньги считать умеет.

— Вы увлекаетесь автогонками, это не мешает бизнесу?

— Считается, что должна быть работа, социальная нагрузка и хобби. У меня давняя мечта стать мастером спорта. Пока не сложилось, и я продолжаю идти к этой цели.

Если увижу, что это увлечение не сочетается с работой председателем правления банка — придется отказаться.