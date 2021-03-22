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Строительство Строительство и недвижимость

Мэрия Самары не отдает СОФЖИ два участка под проект "5 кварталов"

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной Фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ) пытается оформить в собственность 336 кв. м и 718 кв. м земли в Ленинском районе. Участки находятся на ул. Садовой 116-118 и входят в квадрат улиц под проект "5 кварталов".

Как сообщили в городской администрации, в августе прошлого года фонд обратился в департамент управления имуществом, чтобы согласовать передачу площадок без проведения торгов и бесплатно.

Ведомство отказало. Меньший участок находится в границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Ленинской, Красноармейской, Садовой, Льва Толстого. В отношении этой территории в 2017 г. правительство Самарской области утвердило проект планировки. По закону "О земле" теперь спорную площадку нельзя предоставить.

Образуемый участок 718 кв. м входит в границы той же территории, что и первый. Но и здесь СОФЖИ опередили - проект межевания был утвержден правительством Самарской области в 2017 году. Это тоже накладывает табу на передачу земли. Согласно распоряжению №1052-р, спорные участки войдут во вновь образованный, который предназначен под среднеэтажную жилую застройку.

Напомним, с инициативой разработки новых планировочных решений для центральной части Самары в 2014 г. выступило министерство строительства Самарской области. Оператором проекта был назначен СОФЖИ. Но в 2016 г. в регионе сменился министр строительства. Затем руководитель фонда Реналь Мязитов оказался фигурантом нескольких коррупционных скандалов. Впоследствии минстрой отсудил 819 млн руб. субсидий, которые СОФЖИ потратил не по целевому назначению.

В фонде сообщили, что сейчас проект "5 кварталов" заморожен. Согласно информации официального сайта СОФЖИ, под этот проект у него есть восемь земельных участков общей площадью более 2,2 тыс. кв. метров.

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