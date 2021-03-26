В Тольятти наполовину завершили установку металлоконструкций корпусов для пациентов с COVID-19

На территории Тольяттинской городской клинической больницы № 5 по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова возводят модульное здание приемно-диагностического сортировочного отделения для пациентов с коронавирусной инфекцией.

На этом месте должно появиться одноэтажное отдельно стоящее здание с блоками шлюзования на чистую и грязную зоны и приемно-диагностическим блоком. Здесь же разместятся коечный блок и реанимационное отделение.

"Параллельно с возведением металлоконструкций мы запустили работы по монтажу коммуникаций, электросетей, — рассказал представитель организации подрядчика Данил Когинов. — Делаем все, чтобы максимально ускорить процесс работы. Используем все самые современные материалы".

"В новом корпусе будут приемное отделение, КТ, лаборатория, кабинеты УЗИ, ЭКГ, — рассказал заместитель главврача больницы Николай Каравашкин. — В корпусе будет проводиться сортировка пациентов с новой коронавирусной инфекцией, диагностические исследования, осмотры пациентов. Скорость возведения нового корпуса поражает, за три месяца мы уже видим очертания корпуса. При этом все строится с соблюдением всех санитарных норм".

Напомним, подобный модульный корпус сейчас возводится и на территории Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина. Планируется, что новые корпуса больниц начнут работу уже летом 2021 года.