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Здравоохранение Общество

В Тольятти наполовину завершили установку металлоконструкций корпусов для пациентов с COVID-19

ТОЛЬЯТТИ. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На территории Тольяттинской городской клинической больницы № 5 по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова возводят модульное здание приемно-диагностического сортировочного отделения для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

На этом месте должно появиться одноэтажное отдельно стоящее здание с блоками шлюзования на чистую и грязную зоны и приемно-диагностическим блоком. Здесь же разместятся коечный блок и реанимационное отделение.

"Параллельно с возведением металлоконструкций мы запустили работы по монтажу коммуникаций, электросетей, — рассказал представитель организации подрядчика Данил Когинов. — Делаем все, чтобы максимально ускорить процесс работы. Используем все самые современные материалы".

"В новом корпусе будут приемное отделение, КТ, лаборатория, кабинеты УЗИ, ЭКГ, — рассказал заместитель главврача больницы  Николай Каравашкин. — В корпусе будет проводиться сортировка пациентов с новой коронавирусной инфекцией, диагностические исследования, осмотры пациентов. Скорость возведения нового корпуса поражает, за три месяца мы уже видим очертания корпуса. При этом все строится с соблюдением всех санитарных норм".

Напомним, подобный модульный корпус сейчас возводится и на территории Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина. Планируется, что новые корпуса больниц начнут работу уже летом 2021 года.

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