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Общество

В Самарской области прогнозируется теплая погода

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В начале недели на смену полю пониженного атмосферного давления в Самарской области придет антициклон. Давление повысится, днем ожидается по-весеннему тепло, в ночные часы за счет отрицательных температур воздуха будет подмораживать, сообщает Приволжское УГМС.

В понедельник, 29 марта, днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха +2...+7 °C. Утром местами гололедица.

Во вторник, 30 марта, ночью малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха -2...-7 °C. Местами до -12°. Местами гололедица. Днем малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха +3...+8 °C. Утром местами гололедица.

В среду, 31 марта, ночью малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха -2...-7 °C. Местами до -12°. Местами гололедица. Днем малооблачно. Без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха +3...+8 °C. Утром местами гололедица.

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