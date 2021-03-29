В Самарской области прогнозируется теплая погода

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В начале недели на смену полю пониженного атмосферного давления в Самарской области придет антициклон. Давление повысится, днем ожидается по-весеннему тепло, в ночные часы за счет отрицательных температур воздуха будет подмораживать, сообщает Приволжское УГМС.