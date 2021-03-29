В Самаре покажут мистическую драму "Снега больше не будет"

В четверг, 1 апреля, в 19:00 киноклуб "Треугольник" (ЦРК "Художественный", Самара, ул. Куйбышева, 105) в рубрике "Мировые премьеры" представляет мистическую драму польского режиссера Малгожаты Шумовской "Снега больше не будет" (18+).

"Снега больше не будет" - меланхолическая и загадочная история, созданная в соавторстве с немецким кинематографистом Михаилом Энглертом. Картина рассказывает о рожденном в Припяти массажисте Жене, который обладает паранормальными способностями и с их помощью помогает жителям богатого предместья. Главную роль исполнил Алек Утгофф - уроженец Киева, сыгравший русского ученого в третьем сезоне американского сериала "Очень странные дела".

Сам актер Алек Утгофф о своем герое отзывается так: "Мой герой - на самом деле Воланд. Воланд же приходит спасти людей, показав им, кто они есть. Он расставляет все по местам, балансирует, стабилизирует мир, и Женя делает то же самое. Но Воланд приносит с собой опасные силы ада, и Чернобыль в фильме - это тоже метафора ада. Общество потеряло баланс: глобальное потепление, одиночество, похоть, жадность... Женя же воплощает покой, стабильность, устойчивость".