Валерий Бондаренко покажет фильмы Ингмара Бергмана и Стивена Фрирза

Кинотеатр "Художественный" продолжает встречи в рамках авторской программы "Страх высоты" с Валерием Бондаренко". В апреле киновед покажет и обсудит "Опасные связи" Стивена Фрирза и "Сквозь темное стекло" Ингмара Бергмана.

13 апреля, в 19:00, в рубрике "Люблю" пройдет кинолекторий по фильму Стивена Фрирза "Опасные связи" (1988, 16+).

"Образцовая экранизация романа Шодерло де Лакло "Опасные связи", — оценивает картину Валерий Бондаренко. Фильм Стивена Фрирза "перебежал дорогу" в кинопрокате экранизации "Опасных связей" Милоша Формана. Форман приступил к съемкам раньше, чем Фрирз, однако британский режиссер успел снять быстрее, поэтому Милошу Форману пришлось изменить заглавие ленты на "Вальмон". Лента Фрирза была восторженно встречена кинокритиками и сделала "звездами" молодых актеров Киану Ривза и Уму Турман.

В 1989 г. картина получила премию "Оскар" в номинациях "Лучший адаптированный сценарий", "Лучшие декорации", "Лучшие костюмы".

20 апреля, в 19:00, в рубрике "Не люблю" Валерий Бондаренко покажет фильм Ингмара Бергмана "Сквозь темное стекло" (1961, 16+). "Один из лучших фильмов Бергмана, от которого невозможно скрыться", — говорит о картине киновед.

Камерный психологический фильм "Сквозь темное стекло" стал первым из так называемой "трилогии веры" Ингмара Бергмана (другие две части — "Причастие" и "Молчание"). Картина завоевала Швеции вторую подряд премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке. Предыдущим победителем тоже был фильм Бергмана — "Девичий источник".