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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" провело учение по тушению условного пожара в резервуарном парке НПС "Зензеватка"

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" совместно с подразделением Федеральной противопожарной службы (ФПС) по Волгоградской области МЧС России провело пожарно-тактическое учение (ПТУ) в резервуарном парке нефтеперекачивающей станции (НПС) "Зензеватка" Волгоградского районного нефтепроводного управления.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Цель — определение степени готовности к тушению возможных пожаров на объектах Волгоградского РНУ, отработка навыков управления силами и средствами при пожаре, в том числе действий личного состава при проведении развертывания, взаимодействия пожарной охраны со службами объекта и вопросов эвакуации персонала в случае условного пожара.

По легенде учений в результате проведения газоопасных работ на крыше резервуара объемом 20 тыс. куб. м произошло воспламенение паров нефти с последующим взрывом и повреждением кровли резервуара. Система пожаротушения в штатном режиме не сработала.

После получения сигнала о пожаре персонал станции произвел необходимые технологические переключения. На место "возгорания" оперативно прибыли личный состав договорного подразделения пожарной охраны ПЧ-209 ООО "ОПО-2", команда ведомственной охраны, члены добровольной пожарной дружины.

Для оказания помощи в тушении пожара после оповещения прибыл дежурный караул 52 пожарно-спасательной части 9 отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Волгоградской области. Были определены места расстановки прибывающих к месту пожара сил и средств пожарно-спасательного гарнизона, обеспечено взаимодействие с администрацией и службами объекта.

Тушение условного пожара осуществлялось комбинированным способом от передвижной пожарной техники с подачей пены. Одновременно проводилось охлаждение соседнего резервуара. В учении были задействованы 5 единиц техники и 25 работников пожарной охраны и объекта. После проведения основных работ по локализации загорания условный пожар был ликвидирован.

По итогам учений дана положительная оценка эффективности действий всех подразделений. Персонал пожарных служб показал слаженность действий и обеспечил тушение условного пожара в нормативные сроки.

Производственные объекты АО "Транснефть - Приволга" относятся к категории опасных. Проведение пожарно-тактических учений является важной составляющей частью работы по обеспечению пожарной и промышленной безопасности нефтепроводной инфраструктуры.

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