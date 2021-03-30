В регионе сформировался высокий уровень доверия к Владимиру Путину и Дмитрию Азарову

В регионе сформировался высокий уровень доверия к президенту РФ Владимиру Путину и главе Самарской области Дмитрию Азарову. Таковы данные социологического исследования, которое провели специалисты компании ИНСОМАР.

Респонденты выразили высокий уровень социального самочувствия, а также достаточную поддержку региональной и федеральной власти.

"Половина опрошенных жителей 63-го региона довольна положением дел в Самарской области. Высокие цифры связаны в том числе с поддержкой и одобрением деятельности президента Российской Федерации Владимира Путина и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Если говорить о рейтинге политических партий региона, то в целом он совпадает с российским. При этом достаточно высок потенциал партий власти в регионе: 55% опрошенных допускают голосование за партию "Единая Россия", - сообщил директор по политическому анализу компании ИНСОМАР, эксперт Центра прикладных исследований и программ Виктор Потуремский.

Подводя итог, Виктор Потуремский отметил, что такие данные соцопроса, сделанные по итогам трудного 2020-го и на начало 2021 года, показывают, что "власти региона и страны работают, безусловно, эффективно".