16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В регионе сформировался высокий уровень доверия к Владимиру Путину и Дмитрию Азарову Дмитрий Азаров предложил ужесточить ответственность за "пьяное" автовождение Дмитрий Азаров и Леонид Симановский обсудили реализацию ключевых проектов в Самарской области Дмитрий Азаров поручил проверить качество содержания дорог в Самаре и Тольятти Дмитрий Азаров рассказал о борьбе с коррупцией в сфере управляющих компаний

Губернатор Власть и политика

В регионе сформировался высокий уровень доверия к Владимиру Путину и Дмитрию Азарову

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 79
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В регионе сформировался высокий уровень доверия к президенту РФ Владимиру Путину и главе Самарской области Дмитрию Азарову. Таковы данные социологического исследования, которое провели специалисты компании ИНСОМАР.

Респонденты выразили высокий уровень социального самочувствия, а также достаточную поддержку региональной и федеральной власти.

"Половина опрошенных жителей 63-го региона довольна положением дел в Самарской области. Высокие цифры связаны в том числе с поддержкой и одобрением деятельности президента Российской Федерации Владимира Путина и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Если говорить о рейтинге политических партий региона, то в целом он совпадает с российским. При этом достаточно высок потенциал партий власти в регионе: 55% опрошенных допускают голосование за партию "Единая Россия", - сообщил директор по политическому анализу компании ИНСОМАР, эксперт Центра прикладных исследований и программ Виктор Потуремский.

Подводя итог, Виктор Потуремский отметил, что такие данные соцопроса, сделанные по итогам трудного 2020-го и на начало 2021 года, показывают, что "власти региона и страны работают, безусловно, эффективно".

Гид потребителя

Фото на сайте

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4