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АО "Самаранефтегаз", дочернее общество ПАО "НК "Роснефть", приступило к вакцинации сотрудников в целях защиты от COVID–19

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Вакцинация сотрудников против коронавируса проводится на добровольной основе специализированной медицинской организацией, которая обеспечивает логистику и вакцинирование в соответствии с требованиями Минздрава, включая предварительное медицинское обследование и поствакцинальное наблюдение.

Фото: предоставлено АО "Самаранефтегаз"

Используется вакцина российского производства "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"). Это первая в мире зарегистрированная вакцина на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. В настоящее время она входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Роснефть" уделяет большое внимание здоровью своих работников. Проведение вакцинации в "Самаранефтегазе" позволит сохранить здоровье работников и смягчить противоэпидемиологический режим.

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