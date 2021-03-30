АО "Самаранефтегаз", дочернее общество ПАО "НК "Роснефть", приступило к вакцинации сотрудников в целях защиты от COVID–19

Вакцинация сотрудников против коронавируса проводится на добровольной основе специализированной медицинской организацией, которая обеспечивает логистику и вакцинирование в соответствии с требованиями Минздрава, включая предварительное медицинское обследование и поствакцинальное наблюдение.

Используется вакцина российского производства "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"). Это первая в мире зарегистрированная вакцина на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. В настоящее время она входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Роснефть" уделяет большое внимание здоровью своих работников. Проведение вакцинации в "Самаранефтегазе" позволит сохранить здоровье работников и смягчить противоэпидемиологический режим.