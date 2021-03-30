Дмитрий Азаров обсудил с депутатами и сенаторами поддержку моногородов

Во вторник, 30 марта, губернатор Дмитрий Азаров провел традиционную встречу с депутатами Государственной Думы и сенаторами Совета Федерации от Самарской области.

Напомним, такие встречи проходят раз в месяц и на них обсуждаются вопросы, которые ставят перед парламентариями жители губернии, представители предприятий и общественных объединений.

Депутат, первый заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев рассказал, что в рамках региональной недели провел встречу с руководством АвтоВАЗа, на которой обсуждался вопрос оказания дополнительных мер поддержки предприятию по отдельным направлениям и созданию инновационных проектов с привлечением научной школы региона. Среди них — реализация инвестиционного проекта по созданию испытательного центра АвтоВАЗа, выделение дополнительных средств из федерального бюджета по программе "Первый автомобиль".

"Мы сейчас готовим документы, которые помогут обосновать необходимость софинансирования проекта испытательного центра со стороны государства. Особенно это актуально в Год науки и технологий", — добавил депутат.

Глава региона отметил, что от его имени уже направлено обращение на министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова с просьбой дополнительно поддержать программы "Мой автомобиль" и "Семейный автомобиль".

Также в ходе встречи было отмечено, что сейчас на уровне Правительства РФ обсуждается тема изменения критериев, которые дают право той или иной территории считаться моногородом и получать дополнительные меры поддержки. В итоге количество моногородов в стране может сократиться.

В Самарской области три таких города: это Тольятти, Чапаевск и Новокуйбышевск. Если решение об ужесточении критериев будет принято, то моногорода региона, как и моногорода других субъектов РФ, могут лишиться особого статуса и ряда преференций. В том числе — финансирования из федерального бюджета объектов инфраструктуры для развития предпринимательства, возможности получать льготные займы и кредиты.

"Наши моногорода успешно развиваются: на их территориях активно работают ТОСЭРы. Например, в ТОСЭР "Тольятти" зарегистрировано 72 резидента, 10 резидентов зарегистрировано в ТОСЭР "Чапаевск". В совокупности резидентами ТОСЭР вложено более 17 млрд руб. инвестиций, создано более 5500 рабочих мест. От работы резидентов бюджет региона получил более 700 млн рублей налоговых поступлений, — обратил внимание председатель правительства Виктор Кудряшов. — Но ужесточение критериев может привести к инвестиционным рискам".

Правительство региона сейчас взаимодействует с Министерством экономического развития РФ, но без поддержки депутатов и сенаторов отстоять позицию будет непросто.

"Для нас наличие моногородов — дополнительное конкурентное преимущество. Давайте поборемся за этот статус, понимая, что многое еще предстоит сделать по трансформации экономики и региона в целом, и моногородов в частности", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Член Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Владимир Бокк отметил, этот вопрос волнует не только Самарскую область, но и другие субъекты.

"В комитете есть экспертный совет, который занимается моногородами. Эту тему курируем, держим руку на пульсе, поможем донести позицию регионов", — заверил депутат.

Еще один вопрос федерального уровня, который Дмитрий Азаров предложил депутатам и сенаторам совместно отстоять — это ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде. Напомним, что сегодня на заседании губернской думы Дмитрий Азаров предложил разработать законопроект об увеличении суммы административных штрафов, максимального срока лишения прав и ужесточения уголовной ответственности за ДТП, совершенные по вине пьяных водителей и направить его на рассмотрение в Государственную Думу.

Депутаты Госдумы и сенаторы поддержали инициативу Дмитрия Азарова.