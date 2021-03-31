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Экономика и бизнес

В Самаре прошел марафон генерации идей

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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27 марта в Самаре в "Точке кипения" СГЭУ прошел Марафон генерации бизнес-идей. 52 участника на протяжении шести часов создавали новые проекты.

Задачей участников было придумать идею для бизнеса, собрать команду и протестировать первые бизнес-модели. Всего было сформировано девять команд.

Менторами выступили директор Центра компетенций по искусственному интеллекту и анализу данных Crayon Россия Владимир Еронин, директор регионального центра инноваций StartupSamara Александр Клюкач и инвестиционные менеджеры Венчурного фонда Самарской области Мария Лапазина и Дмитрий Лю. Каждый проект смог получить консультацию от экспертов и обсудить перспективы развития идеи.

Марафон генерации бизнес-идей организован региональным центром инноваций StartupSamara при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

"Идеи, родившиеся на марафоне, - это самое начало пути, - отметил генеральный директор регионального центра инноваций StartupSamara Александр Клюкач. - Здесь молодые люди учатся базовым навыкам и знаниям: как работать с командой, как начать составлять бизнес-модель, где найти первые инвестиции и почему к работе над стартапом надо подходить не так, как к классическому бизнесу".

По мнению жюри, наиболее проработанными оказались проекты iPear, "Караул" и "Твой психолог".

Проект "Твой психолог" планирует создать платформу для продажи услуг психологов. Идея проекта "Караул", который прорабатывала опытная команда, уже запускавшая приложения на международном рынке, заключается в создании приложения-кнопки экстренного вызова помощи на телефоне.

Проект iPear признан экспертами самым перспективным на Марафоне генерации бизнес-идей. Приложение позволяет пользователю следить за содержанием белков, жиров и углеводов в пище: чтобы увидеть состав и количество калорий, достаточно лишь навести камеру на блюдо.

Теперь командам предстоит отработать обратную связь и продолжить работу над идеями. Для дальнейшего тестирования проекта и составления бизнес-модели 25 апреля в Самаре пройдут рабочие выходные "Wake up, startup!". А в мае StartupSamara пригласит основателей проектов на "Экспертную карусель", где каждый получит индивидуальную обратную связь по проекту от приглашенных инвесторов и предпринимателей.

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