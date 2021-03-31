В Тольятти участник Великой Отечественной войны вылечился от COVID-19

Врачи Тольяттинской городской клинической больницы № 5 вылечили от коронавирусной инфекции участника Великой Отечественной войны Сергея Савельевича Лобачева.

Всего за время пандемии более 6 500 пациентов в возрасте 80 лет и старше смогли справиться с тяжелым инфекционным заболеванием благодаря губернским медикам.

94-летний ветеран попал в ковидный госпиталь медгородка в декабре прошлого года с новой коронавирусной инфекцией. Поражение легких составило 30%. Врачи госпиталя сделали все, чтобы вылечить его, и уже 31 декабря, прямо перед новогодними праздниками его выписали домой. Все, кто знает Сергея Савельевича, отмечают, что во многом он справился с серьезной инфекцией благодаря своему оптимизму и силе духа.

Каждый день Сергея Савельевича навещает социальный работник Елена Скворцова. "Конечно же, моральная поддержка человека — это самое основное, что может быть. Это взаимодействовать с человеком, поддерживать его в сложную секунду и отслеживать его состояние здоровья, когда он заболевает, начинаются какие-то перемены в настроении, состояния здоровья, мне кажется это очень важно", — подчеркивает она. Для нее помогать человеку, который прошел всю войну, честь особая.

На фронт Сергей Савельевич ушел добровольцем в 17 лет. Служил командиром расчета станкового пулемета. В ожесточенном бою получил контузию и был серьезно ранен в ногу. "Мне выходить из боя, как раз сильный бой был, мне никак нельзя. Я лег, сапоги снял, вытащил из кармана бинт. Сунулся, а он весь грязный, как комок грязи. Я лоскут оторвал, завязал ногу", — рассказывает ветеран. Врачи тогда предложили ампутировать ногу, но он отказался.

После войны вернулся домой в Саратовскую область и работал в колхозе. Затем перебрался к сыну в Самарскую область. Сейчас Сергей Савельевич живет один — супруга умерла несколько лет назад. Внучка осталась под Саратовом. Когда узнала, что любимый дедушка серьезно болен, очень переживала.

Но тольяттинские врачи поставили его на ноги. Медработники и сейчас продолжают навещать своего героического пациента. "Он очень жизнелюбивый у нас пациент. Стойко борется со всеми хроническими болезнями, решает проблемы, — рассказывает участковый врач-терапевт Наталья Гончарова. — Но при этом он очень добрый человек. Ему требуется поддержка, патронаж, наблюдение, не только со стороны медработников, у нас хорошо о нем заботятся соцслужбы".

Сергей Савельевич считает, что победить тяжелую инфекцию он смог благодаря грамотным действиям врачей, а также своему оптимизму, которым он не устает делиться с окружающими.

Врачи отмечают, пациенты в столь почтенном возрасте — сегодня в зоне особого риска. Грамотное и своевременно назначенное лечение помогает спасать многие жизни. Так, в феврале этого года врачи Самарской городской больницы № 8 вылечили от коронавируса столетнюю пациентку. Женщина проходила лечение в стационаре в течение нескольких недель, и после этого благополучно выписалась домой под наблюдение врачей поликлиники. Прошлым летом медики спасли 95-летнюю Клавдию Щербакову, переболевшую COVID-19. Ветеран Великой Отечественной войны почти месяц находилась в больнице. После окончания лечения также выписалась домой.

Чтобы защитить себя и своих близких от коронавирусной инфекции, врачи рекомендуют сделать прививку. Сегодня в регионе вакцинацию полностью уже прошли 113 тыс. человек. Темпы вакцинации в области превышают средний показатель по стране. Более половины прошедших вакцинацию — это люди старше 60 лет. Коллективный иммунитет будет сформирован, когда в регионе привьют не менее 60% населения. Вопрос обеспечения медучреждений вакциной в достаточном объеме на особом контроле у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Так, на днях в регион прибыла очередная партия вакцины — более 20 000 доз, сейчас ее распределили по медицинским учреждениям. Ожидается еще две большие поставки препарата ГамКовидВак (Спутник V) — 42 тысячи и 51 тысяча.

Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. Сделать прививку может любой желающий старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. Особенно важно привиться тем, кто входит в группу риска: пациентам с хроническими заболеваниями, лицам старше 60 лет, людям, род деятельности которых связан с общением с большим количеством людей и высокой вероятностью заражения.

Записаться на прививку можно на портале Госуслуг или по телефону поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС. Также работает телефон горячей линии 122.