Самозанятые Самарской области смогут оформить кредит на Госуслугах

Правительство РФ упростило порядок оформления льготных кредитов для самозанятых. Теперь — и до конца 2021 года у плательщиков налога на профессиональный доход появится возможность подавать заявки на получение льготного кредита на портале "Госуслуги".

Напомним, что сейчас самозанятым доступны кредиты до 1 млн рублей сроком до трех лет (без обеспечения) или от 1 млн рублей до 5 млн рублей на срок до пяти лет (при наличии обеспечения). Ставка составляет 7,5%. Выдает такие кредиты АО "МСП банк".

Самозанятых поддерживают и на уровне региона. Создавать комфортные условия для ведения предпринимательской деятельности, сокращать численность занятых в "теневом секторе" — задачи, на которых неоднократно делал акцент глава региона Дмитрий Азаров.

"Нам нужно выводить их из тени, предлагая более выгодные, понятные и надежные условия для самореализации людей, обладающих предпринимательской жилкой, идеями, умеющих и желающих брать ответственность на себя", — отмечал ранее губернатор.

Разработку мер поддержки для самозанятых курирует министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"В прошлом году мы вели активную работу по вовлечению самозанятых в легальную предпринимательскую деятельность. Это дало свои серьезные результаты — по состоянию на 31 марта число пользователей специального налогового режима в регионе превысило 50 тысяч человек. Безусловно, таких показателей мы смогли достичь, благодаря широкой линейке инструментов, разработанных специально для поддержки самозанятых граждан. Мы оказывали им консультационные услуги, проводили образовательные программы, розыгрыши бизнес-кейсов, конкурсы и маркеты. В этом году мы продолжим укреплять позитивный тренд, создавая новые меры поддержки и "выращивая" из самозанятых опытных представителей бизнеса", — рассказал о планах Дмитрий Богданов.

Отметим, что новый документ федерального правительства также коснулся доступа представителей малого и среднего бизнеса к некоторым мерам поддержки. Так, через единый портал госуслуг можно будет обратиться за получением льготного лизингового финансирования для представителей малого бизнеса.

С 2017 года индивидуальные предприниматели и небольшие коммерческие организации могут арендовать оборудование на выгодных условиях. Для тех, кто берет отечественную технику, ставка составляет 6% годовых, импортную — 8%. Срок лизинга — до семи лет. Такие льготы дают возможность компаниям расширить или модернизировать производство без излишних затрат.

Еще одна госуслуга, которая стала доступна представителям малого бизнеса, — получение выписки регистратора финансовых транзакций. Этот документ подтверждает наличие вклада в том или ином банке и необходим для получения страховых выплат в случае банкротства финансовой организации.



Также в обновленный перечень госуслуг, которые можно получить через единый портал, включили предоставление сведений из: государственного реестра ломбардов, реестра операторов инвестиционных платформ, госреестра микрофинансовых организаций.