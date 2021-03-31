На маслозаводе "Пестравский" оптимизировали производство пакетированной продукции. Это удалось благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда", инициированным президентом РФ Владимиром Путиным.
В настоящее время около сотни предприятий региона вступили в нацпроект "Производительность труда". Более чем на 50 предприятиях Самарской области уже реализованы пилотные проекты по внедрению инструментов бережливого производства. На всех предприятиях достигнут положительный эффект. К 2024 году необходимо обеспечить ежегодный рост производительности труда на 5% на крупных и средних самарских предприятиях.
Приглашенные эксперты регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области определили слабые стороны, поставили цели и помогли сотрудникам завода их достичь. После нововведений выработка увеличилась на 15%.
Для начала эксперты РЦК вместе с участниками рабочей группы выявили основные проблемы: излишние движения и перемещения на участке фасовки, пересечение потоков готовой продукции, скопление тары, потерю времени при замене упаковочной пленки и штамповке даты изготовления на продукции. Далее, совместно выработали решения. Выполнили перестановку оборудования на участке кисломолочной продукции, разработали правила перемещения материалов в потоке готовой продукции, выполнили перестановку оборудования на участке розлива.
"Наш пилотный продукт — "кисломолочка" пересекался в процессе с другими продуктами, такими, как сметана и молоко. Основной нашей задачей было, как раз, развязать эти потоки, как узел и выпрямить их, чтобы продукция одна другой не мешала", — прокомментировал руководитель проектов РЦК Арискин.
Но, это далеко не все изменения на образцовом потоке. Для выявления, визуализации и устранения потерь и отклонений от основных показателей производства на маслозаводе был внедрен Инфоцентр предприятия.
"Время работы станков на производство одной тонны существенно сократилось. Отрадно, что все улучшения стали возможны без существенных материальных затрат, а только за счет оптимизации ключевых участков производства, — говорит генеральный директор предприятия Николай Астафуров. — Теперь наша задача результаты, достигнутые на эталонном участке, транслироваться на другие подразделения завода".
Таким образом, все изменения позволили снизить незавершенное производство более чем в три раза, а это напрямую влияет на производительность. Прокачать свои производственные мощности может любое предприятие Самарской области соответствующее определенным критериям. Ознакомиться с ними можно на сайте производительность.рф.
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