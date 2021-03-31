16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На маслозаводе "Пестравский" оптимизировали производство пакетированной продукции Самозанятые Самарской области смогут оформить кредит на Госуслугах Резиденты "Жигулевской долины" создали более 2 тыс. рабочих мест Самарская компания Александра Анюкова построит АЗС в Башкирии В истории отчуждения имущества Автозаводстроя могут появиться новые уголовные дела

Экономика и бизнес

На маслозаводе "Пестравский" оптимизировали производство пакетированной продукции

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На маслозаводе "Пестравский" оптимизировали производство пакетированной продукции. Это удалось благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда", инициированным президентом РФ Владимиром Путиным.

В настоящее время около сотни предприятий региона вступили в нацпроект "Производительность труда". Более чем на 50 предприятиях Самарской области уже реализованы пилотные проекты по внедрению инструментов бережливого производства. На всех предприятиях достигнут положительный эффект. К 2024 году необходимо обеспечить ежегодный рост производительности труда на 5% на крупных и средних самарских предприятиях.

Приглашенные эксперты регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области определили слабые стороны, поставили цели и помогли сотрудникам завода их достичь. После нововведений выработка увеличилась на 15%.

Для начала эксперты РЦК вместе с участниками рабочей группы выявили основные проблемы: излишние движения и перемещения на участке фасовки, пересечение потоков готовой продукции, скопление тары, потерю времени при замене упаковочной пленки и штамповке даты изготовления на продукции.  Далее, совместно выработали решения. Выполнили перестановку оборудования на участке кисломолочной продукции, разработали правила перемещения материалов в потоке готовой продукции, выполнили перестановку оборудования на участке розлива.

"Наш пилотный продукт — "кисломолочка" пересекался в процессе с другими продуктами, такими, как сметана и молоко. Основной нашей задачей было, как раз, развязать эти потоки, как узел и выпрямить их, чтобы продукция одна другой не мешала", — прокомментировал руководитель проектов РЦК Арискин.
Но, это далеко не все изменения на образцовом потоке. Для выявления, визуализации и устранения потерь и отклонений от основных показателей производства на маслозаводе был внедрен Инфоцентр предприятия.

"Время работы станков на производство одной тонны существенно сократилось. Отрадно, что все улучшения стали возможны без существенных материальных затрат, а только за счет оптимизации ключевых участков производства, — говорит генеральный директор предприятия Николай Астафуров. — Теперь наша задача результаты, достигнутые на эталонном участке, транслироваться на другие подразделения завода".

Таким образом, все изменения позволили снизить незавершенное производство более чем в три раза, а это напрямую влияет на производительность. Прокачать свои производственные мощности может любое предприятие Самарской области соответствующее определенным критериям. Ознакомиться с ними можно на сайте производительность.рф.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №19

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Владимир Герасимов 27 августа 2018 13:01 Ростех модернизирует самарский двигатель НК-12 для нового поколения Ту-95МС

Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Фото на сайте

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

На конференции НСКВ - Самара обсудили тренды корпоративной социальной ответственности в условиях пандемии

На конференции НСКВ - Самара обсудили тренды корпоративной социальной ответственности в условиях пандемии

Самарский завод "Нефтефлот" спустил на воду новую сухогрузную баржу

Самарский завод "Нефтефлот" спустил на воду новую сухогрузную баржу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4