До открытия XII онлайн-кинофестиваля "Дубль дв@" осталась неделя

С 6 по 20 апреля пройдет ХII онлайн-кинофестиваль "Дубль Дв@. Неизвестное кино России". Фестиваль показывает лучшие фильмы последних двух-трех лет, которые рассчитаны на массовую аудиторию, но по разным причинам не получили широкого распространения в прокате.
Фестиваль пройдет на интернет площадке http://d2.rg.ru. Это дает возможность обратной связи между зрителями и создателями картин. Авторы лучших отзывов на фильмы получат памятные подарки от организаторов.
"Могу утверждать, что программа XII "Дубль дв@" — интереснее, разнообразнее, актуальнее и богаче талантами. Потому что наше кино на самом деле в неплохой форме", — считает программный директор фестиваля Валерий Кичин.
В конкурсах этого года участвуют 11 полнометражных и 13 короткометражных игровых фильмов последних лет. Оценивать их будет два профессиональных жюри, они присудят призы за лучший полнометражный фильм, лучший короткометражный фильм, лучшую режиссерскую и актерскую работы.
Третья судейская коллегия — зрители, которые голосованием в интернете выберут лауреата в номинации "Приз зрительских симпатий". Также в этом году отдельным конкурсом объявлен "Театральный антракт". Зрители всего мира смогут увидеть избранные музыкальные спектакли и отдать свой голос за лучшие из них.
Программа фестиваля:
6 апреля
Главный конкурс: "Странники Терпенья"
Короткий метр: "Муза"
7 апреля
Главный конкурс: "Гроза"
Короткий метр: "Большая восьмерка"
8 апреля
Главный конкурс: "Доктор Лиза"
Короткий метр: "Расскажи мне про завтра"
9 апреля
Театральный антракт: "Золушка"
Короткий метр: "Роман"
10 апреля
Главный конкурс: "GRAND Канкан"
Короткий метр: "Жених.Невеста.Селедка"
11 апреля
Главный конкурс: "Керосин"
Короткий метр: "Заявление"
12 апреля
Главный конкурс: "Смерть нам к лицу"
Короткий метр: "Здесь жил и работал"
13 апреля
Театральный антракт. "Веселая вдова"
Короткий метр: "Спиридон"
14 апреля
Главный конкурс: "Гипноз"
Короткий метр: "Майя и мортограф"
15 апреля
Главный конкурс: "Хандра"
Короткий метр: "Свет колебаний"
16 апреля
Главный конкурс: "Седьмой пробег по контуру земного шара"
Короткий метр: "Ты здесь"
17 апреля
Театральный антракт: "Граф Орлов"
Театральный антракт: "Три мушкетера"
18 апреля
Главный конкурс: "Клятва"
Короткий метр: "Худрук"
19 апреля
Главный конкурс: "На острие"
Короткий метр: "Здесь не курят"
20 апреля
Премиальный показ фильмов и спектаклей, получивших призы.
Каждый фильм будет доступен на сайте http://d2.rg.ru в течение 24 часов.