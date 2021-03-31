До открытия XII онлайн-кинофестиваля "Дубль дв@" осталась неделя

С 6 по 20 апреля пройдет ХII онлайн-кинофестиваль "Дубль Дв@. Неизвестное кино России". Фестиваль показывает лучшие фильмы последних двух-трех лет, которые рассчитаны на массовую аудиторию, но по разным причинам не получили широкого распространения в прокате.

Фестиваль пройдет на интернет площадке http://d2.rg.ru. Это дает возможность обратной связи между зрителями и создателями картин. Авторы лучших отзывов на фильмы получат памятные подарки от организаторов.

"Могу утверждать, что программа XII "Дубль дв@" — интереснее, разнообразнее, актуальнее и богаче талантами. Потому что наше кино на самом деле в неплохой форме", — считает программный директор фестиваля Валерий Кичин.

В конкурсах этого года участвуют 11 полнометражных и 13 короткометражных игровых фильмов последних лет. Оценивать их будет два профессиональных жюри, они присудят призы за лучший полнометражный фильм, лучший короткометражный фильм, лучшую режиссерскую и актерскую работы.

Третья судейская коллегия — зрители, которые голосованием в интернете выберут лауреата в номинации "Приз зрительских симпатий". Также в этом году отдельным конкурсом объявлен "Театральный антракт". Зрители всего мира смогут увидеть избранные музыкальные спектакли и отдать свой голос за лучшие из них.

Программа фестиваля:

6 апреля

Главный конкурс: "Странники Терпенья"

Короткий метр: "Муза"

7 апреля

Главный конкурс: "Гроза"

Короткий метр: "Большая восьмерка"

8 апреля

Главный конкурс: "Доктор Лиза"

Короткий метр: "Расскажи мне про завтра"

9 апреля

Театральный антракт: "Золушка"

Короткий метр: "Роман"

10 апреля

Главный конкурс: "GRAND Канкан"

Короткий метр: "Жених.Невеста.Селедка"

11 апреля

Главный конкурс: "Керосин"

Короткий метр: "Заявление"

12 апреля

Главный конкурс: "Смерть нам к лицу"

Короткий метр: "Здесь жил и работал"

13 апреля

Театральный антракт. "Веселая вдова"

Короткий метр: "Спиридон"

14 апреля

Главный конкурс: "Гипноз"

Короткий метр: "Майя и мортограф"

15 апреля

Главный конкурс: "Хандра"

Короткий метр: "Свет колебаний"

16 апреля

Главный конкурс: "Седьмой пробег по контуру земного шара"

Короткий метр: "Ты здесь"

17 апреля

Театральный антракт: "Граф Орлов"

Театральный антракт: "Три мушкетера"

18 апреля

Главный конкурс: "Клятва"

Короткий метр: "Худрук"

19 апреля

Главный конкурс: "На острие"

Короткий метр: "Здесь не курят"

20 апреля

Премиальный показ фильмов и спектаклей, получивших призы.

Каждый фильм будет доступен на сайте http://d2.rg.ru в течение 24 часов.