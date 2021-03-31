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Кино Культура

В Самаре покажут номинированный на "Оскар" фильм о корейских иммигрантах в США

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 7 апреля, в 19:00 в киноклубе "Треугольник" (ЦРК "Художественный") пройдет предпремьерный показ фильма "Минари" (Minari, США, 16+).

Драма "Минари" режиссера Ли Айзека Чуна рассказывает об американской мечте глазами корейских иммигрантов. Фильм можно назвать "полуавтобиографическим" взглядом на собственное воспитание Чуна. По сюжету, молодая корейская семья переезжает в американскую глубинку, где отец-мечтатель собирается возвести сад, построить ферму и стать успешным членом общества. Семье предстоит испытать невероятные сложности на пути к осуществлению "американской мечты".

Картина получила премию "Золотой глобус" (2021) в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", Гран-при (драма), а также Приз зрительских симпатий на фестивале "Сандэнс" (2020). Фильм выдвинут на премию "Оскар" (2021) сразу в шести номинациях.

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