АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые работы на магистральных нефтепроводах (МН) и нефтеперекачивающих станциях (НПС), расположенных на территории Оренбургской и Самарской областей.

Мероприятия выполнялись в период плановых остановок транспортировки нефти по магистральным трубопроводам Бугуруслан — Сызрань, Бавлы — Куйбышев, Кротовка — Куйбышев, Покровка — Кротовка-2.

Для поддержания высокого уровня промышленной и экологической безопасности на линейной части трубопроводов выполнены работы по ремонту запорной арматуры, вырезаны восемь дефектных секций.

В целях обновления парка насосных агрегатов выведен из эксплуатации магистральный насос на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Покровская" для последующей замены. Выполнен ремонт запорной арматуры на линейных производственно-диспетчерских станциях (ЛПДС) "Кротовка" и "Похвистнево". Кроме того, на ЛПДС "Похвистнево" заменены коммуникационные контроллеры с последующей проверкой перечня сигналов и алгоритмов защит систем автоматики станции.

На ЛПДС "Кротовка" и НПС "Покровская" специалисты ремонтно-эксплуатационных служб вынесли участки технологических и подводящих трубопроводов из зоны предстоящего строительства вспомогательных систем и оборудования.

Комплекс работ на площадочных объектах и линейной части МН выполнен в течение 72 часов в соответствии с программой технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов АО "Транснефть - Приволга".

Всего в ремонтах были задействованы более 250 работников Самарского и Бугурусланского районных нефтепроводных управлений, использовалось более 100 единиц техники и специального оборудования. Работы выполнены с учетом требований промышленной безопасности и охраны труда.

Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам возобновлена в соответствии с графиком и осуществляется в штатном режиме.