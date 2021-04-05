8 апреля в "Треугольнике" представят новый фильм Вадима Перельмана "Уроки фарси"

В киноклубе "Треугольник" в ЦРК "Художественный" 8 апреля, в 19:00, пройдет премьерный показ картины "Уроки фарси"(16+).

Фильм рассказывает о трагедии холокоста. За основу сюжета взята история молодого бельгийского еврея, который под страхом расстрела начал уверять немецких солдат, что он на самом деле перс. Ему поверили и предложили стать учителем фарси для одного из немецких офицеров, и, чтобы продлить себе жизнь, молодой человек, который не знал персидского, начал придумывать совершенно новый язык.

Работа Вадима Перельмана была представлена мировому киносообществу еще на прошлогоднем Берлинале, где получила лояльную оценку критиков. Фильм снимался в Белоруссии, и планировалось, что лента будет номинирована на "Оскар" именно от этой страны. Но технический момент, связанный с тем, что большинство участников проекта не были белорусами, позволил убрать ленту из списка претендентов на звание "лучший иностранный фильм".

Главные роли в фильме исполнили Ларс Айдингер, Науэль Перес Бискаярт, Леони Бенеш, Софья Гершевич.

Представит фильм в киноклубе "Треугольник" киновед Никита Никитин.