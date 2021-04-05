В 2021 г. в Автозаводском районе Тольятти начнут проектировать очистные сооружения

Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области в 2021 г. начнет проектирование очистных сооружений в Тольятти. Об этом заявил министр Александр Мордвинов в понедельник, 5 апреля, на заседании комитета Самарской губдумы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды.

"Проектирование и строительство планируется в рамках нацпроекта. Это двухэтапное проектирование, рассчитанное на 2021–2022 гг. Общая стоимость — 70 млн рублей. В бюджете уже заложено 22 млн рублей. Также планируется, что 50 млн рублей предусмотрит в бюджете на следующий год мэрия Тольятти", — рассказал Александр Мордвинов.

Министр отметил, что после того, как проект пройдет госэкспертизу, его согласуют с Минстроем РФ и Минприроды РФ, а после подписанного соглашения будут получены субсидии. По оценкам главы ведомства, в конце 2022-начале 2023 года начнутся строительно-монтажные работы на объекте.

Таким образом, предполагается, что к 2024 году в Автозаводском районе Тольятти — самом крупном, с населением 124 тыс. человек, — будут очищаться все 100% ливневых стоков.