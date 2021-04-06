Максим Сойфер назначен первым вице-президентом КБ "Солидарность"

Решением совета директоров АО КБ "Солидарность" в штатное расписание введена новая должность первого вице-президента, на которую назначен гендиректор ОАО "Корпорация развития Самарской области" Максим Сойфер.

Кроме того, в Банк России направлено ходатайство о согласовании его кандидатуры для назначения заместителем председателя правления КБ "Солидарность" без права распоряжения денежными средствами.