Максим Сойфер назначен первым вице-президентом КБ "Солидарность"

Решением совета директоров АО КБ "Солидарность" в штатное расписание введена новая должность первого вице-президента, на которую назначен гендиректор ОАО "Корпорация развития Самарской области" Максим Сойфер.
Кроме того, в Банк России направлено ходатайство о согласовании его кандидатуры для назначения заместителем председателя правления КБ "Солидарность" без права распоряжения денежными средствами.
Максим Сойфер в 1993 г. окончил Самарский государственный аэрокосмический университет по специальности "Автоматизированные системы управления". В 1995 г. получил степень магистра делового администрирования МВА в университете Брэдли (США). С сентября 2008 г. до весны 2016 г. занимал пост генерального директора ОАО "Самараэнерго". С апреля 2013 г. до конца 2016 г. являлся председателем правления ЗАО АКБ "Газбанк". С августа 2017 г. занимает должность проректора по науке и экономическому развитию АНО ВО университет "МИР". С начала 2018 г. возглавляет ОАО "Корпорация развития Самарской области".